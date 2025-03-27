巴士阿伯剪指甲片瘋傳！爆粗鬧勸阻女乘客：Ｘ你老Ｘ你好道德呀？

別在巴士上剪指甲！社交平台瘋傳影片，有名紅衣阿伯坐在巴士車廂內剪指甲「大聲到黐線」，女乘客不堪其擾開聲制止，結果阿伯爆粗喝罵，「Ｘ你老ＸＸ，邊度呀」，還指住地下示意女乘客可撿起指甲碎向車長告狀，「你好道德啊？」、「吹咩」、「你讀咗幾年書咁巴閉呀」。女乘客好聲好氣解釋在巴士剪指甲無公德心，但阿伯未有停手，繼續打磨指甲。



網民大讚女乘客勇於發聲，又批評阿伯「開口就Ｘ老Ｘ」、「見到你女人仔一個，呢啲Ｘ街會得寸進尺 」。更有巴士車長及前車長留言指，「做得好！支持！我平時都會開聲叫人唔好剪指甲」。



阿伯在巴士上層剪指甲「大聲到黐線」，女乘客發聲勸阻。（Threads影片截圖）

「指甲聲大聲到黐線」

有網民在Threads上傳影片，指他的姐姐3月25日乘搭九巴時，遇到1名伯伯在車上剪指甲「本身都唔諗住影佢，但係嗰啲指甲聲大聲到黐線」，又無奈道「CLX成日話咩唔係老人變壞，係壞人變老，今日終於畀我見識到了」。

阿伯先發制人爆粗鬧發聲女乘客「X你老XX」。（Threads影片截圖）

剪指甲被勸阻 阿伯：Ｘ你老ＸＸ

影片所見，1名紅衣黑背心、戴黑色鴨咀帽的阿伯坐在巴士上層近走廊位，片段清晰錄下他剪指甲聲響。樓主的姐姐、即女乘客開聲勸阻「你整到成櫈成地都係喎，你問下車…」，阿伯未待對方說完，馬上爆粗「Ｘ你老ＸＸ，邊度呀」，指向地下示意她是否要撿起指甲碎片，「你落去呀，攞畀佢（車長）睇啊」。

阿伯指住地下，示意女乘客可撿起其指甲到下層向車長告狀。（Threads影片截圖）

阿伯指住地下，示意女乘客可撿起其指甲到下層向車長告狀。（Threads影片截圖）

鬧爆女乘客：你好道德啊？

女乘客反駁「你問下車長，搭車係咪可以剪指甲」，阿伯要求女乘客落下層，對方不解為何要她離開，提醒阿伯「呢個係公德心嘅問題」。阿伯大聲反駁「你好道德啊？」，女乘客稱「幾道德啦，我唔會喺架車度…」，阿伯再打斷「你讀咗幾多年書咁巴閉呀」、「Ｘ你老X唔鬆化，啊你都夠寸」、「吹咩」。

女乘客指在巴士剪指甲無公德心，阿伯反問：「你好道德呀？」（Threads影片截圖）

女乘客抱怨四圍指甲碎 阿伯：收聲啦

女乘客無奈指，「我吹你唔漲，呢個公德心問題啊嘛，唔係話特登去話你，你條褲、你張櫈、成個地下都係（指甲碎）」。阿伯再罵「收聲啦，嘈住晒」，繼續剪指甲，女乘客反問「即係你習慣搭車剪指甲？」，阿伯用行動回應，看住鏡頭繼續打磨指甲，影片就此作結。

許多網民批評阿伯行為，「巴士出咗告示唔可以剪指甲㗎喇喎而家」、「唔明點解佢哋有指甲鉗跟身」、「好明顯佢最後係怯咗扮晒嘢喺度磨手，家姐太勇了」、「開口就X老母」、「仲要指住喺地下，可以當無事，勁」、「成日諗架車一急停就剪咗忽肉」。

女乘客指在巴士剪指甲無公德心，阿伯反問：「你好道德呀？」（Threads影片截圖）

網民大讚女乘客：你態度好好

不少網民讚揚女乘客勇敢發聲，「你態度好好，我好欣賞」、「要大力表揚正義的乘客」、「你家姐好叻啊！見到你女人仔一個，呢啲仆X會得寸進尺」。 有相信是巴士車長的網民留言「做得好！支持！我平時都會開聲叫人唔好剪指甲 」、「利申前車長：經常有兩蚊雞上車剪㗎，同大聲播聲差無幾」。但也有網民批評女乘客「 香港人真係好多管閒事」、「唔好蝦老人家好喎」。

（綜合）