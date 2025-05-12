躁父稱12歲子豎中指亂棍殺兒　推女兒到屍旁　企圖想這樣做更心寒

美國發生殺兒悲劇。1名患有精神病的男子稱兒子長期不尊重自己，包括向他舉中指做出不文手勢，男子指腦海中聽到自己父母聲音，叫他「要懲罰兒子」，於是聽從「吩咐」取起棒球棍，在家中把兒子活活打死，之後更將女兒推跌到兒子遺體旁邊，試圖連女兒都殺掉，幸最終女兒成功逃脫，案件因而曝光。



涉案男子事後被控「特殊情況謀殺」和「企圖謀殺」罪名，保釋金高達300萬美元（約2,300萬港元），惟相信他未能付出巨額保釋金。



埃斯波西托聲稱聽到父母聲音，叫他「要懲罰兒子」，最終亂棍把兒子活活打死。（網上圖片）

12歲男童頭部受傷倒斃地下室

案件發生在康乃狄克州城鎮布蘭福德（Branford），52歲的埃斯波西托（Anthony Andrew Esposito Jr.）和12歲兒子及16歲女兒同住。

案發於5月1日約下午4時，警方接報指，埃斯波西托在其住所殺人，隨後駕車離開。警員進入屋內調查，發現埃斯波西托的12歲兒子躺在地下室，頭部明顯受傷，下午4 時10分證實死亡。警員之後在鄰鎮邊界攔截車輛，終當場拘捕埃斯波西托。

被捕父稱兒子舉中指 「亡母」示意要懲罰

埃斯波西托接受調查期間，聲稱自己小時候遭受父母虐待，懷疑因而患有精神病，其母約於半年前自殺，而他稱自己不獲兒子尊重，對方經常叫他「閉嘴」，甚至豎中指做出不文手勢。埃斯波西托稱案發時聽到自己父母的聲音，叫他「要懲罰兒子」，「亡母」示意他取起棒球棍，他走到地下室依言照做，繼而猛打兒子後腦，希望「事情快點結束」，不想兒子繼續受苦。

埃斯波西托稱不獲兒子尊重，對方經常叫他「閉嘴」，甚至豎中指做出不文手勢。示意圖。（AI生成圖片）

將女兒推跌到遺體旁邊 有可能一併殺害

殺死兒子後，埃斯波西托駕車去女兒回家，過程中相安無事。但回到家後，埃斯波西托見到母親自殺前留下的字條，懷疑刺激到其精神狀態，當女兒詢問胞弟下落時，埃斯波西托將女兒帶到地下室，繼而將她推跌到兒子遺體旁邊。埃斯波西坦言若他當時手持棒球棍，「很可能也會殺死女兒」，最後女兒安全地逃出屋外，而埃斯波西托見狀同樣則駕車離開。

辯方律師指出被告有精神健康問題

埃斯波西托被控「特殊情況謀殺」和「企圖謀殺」罪名，保釋金高達300萬美元（約2,300萬港元），案件在紐黑文縣高等法院提堂，辯方律師指出，被告一生中大部份時間都在和精神健康問題進行鬥爭，而且多次住院，案發時沒有接受藥物治療，法官經初步審理後，將保釋金定為300萬美元（約2,300萬港元），同時禁止被告持有槍枝或聯絡證人。

當地媒體沒有報道被告能繳交巨額保釋金，相信他未能負擔到。

埃斯波西托取起棒球棍，把12歲兒子活生生打死。（AI生成圖片）

警方和受害人就讀的學校保持聯繫 確保師生獲得輔導

當地警方在facebook回應案件，出於對受害人家屬的尊重和案件敏感程度，目前不會透露更多細節，正在和受害人就讀的學校保持密切聯繫，確保學生和教職員獲得輔導和支持，同時感謝社區持份者在調查期間表現出同情和耐心。 當地消防局同樣發出聲明，向受害人表示深切哀悼。

（綜合）