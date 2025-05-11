九巴天價車費？司機做錯1事　車資變$226貴17倍　搭這路線會退款

乘搭九巴要小心看清楚價錢才拍八達通卡。本港網網上瘋傳1張相片，有港男乘搭開往西貢安達臣（安愉道）的600號九巴時，原本12.6元的車資，拍卡時竟收取226.8元，足足貴了17倍，即使2元乘車優惠的長者也「中招」，原來是車長做錯1件事所致。



事件引來網民熱議，有人笑言「搭一程清袋」、「你包左幾十個位？」、「200蚊可以搭到上廣州了喔」



九巴回覆《香港01》查詢時解釋事件原因，向所有受影響乘客表示歉意，會陸續安排退款手續，並會嚴肅調查事件。



乘搭九巴要小心看清楚價錢才拍八達通卡。（資料圖片）

有港男5月8日於Facebook群組「巴士迷俱樂部」發布相片，指他當日乘搭開往西貢安達臣（安愉道）的600號九巴時，購買了月票的他拍卡時，車費竟高達226.8元，留言「啱啱上600正常有月票會扣月票，但佢直接扣我226.8」。

九巴12.6元車資驚變226.8元

從相片見到，八達通卡機車資題示為「$226.」，半價後是「$226.8」。而下方支付寶香港（AlipayHK）等其他電子支付工具卡機，車資同樣顯示「226.8」。翻查資料，600號九巴正常車資為12.6元。

八達通卡機車資題示為「$226.」，半價後是「$226.8」。（Facebook群組「巴士迷俱樂部」）

樓主上載八達通交易紀錄截圖，證明不是「改圖」。（Facebook群組「巴士迷俱樂部」）

乘客中招 致電九巴熱線退款

樓主補充，即使有2元乘車優惠的長者，拍卡時同樣支付了226.8元車資，而他要致電九巴熱線退錢。

網民,：搭一程清袋

網民看過相片議論紛紛，有人感到驚訝，「有咩車可以咁貴？」，笑言「搭一程清袋」、「你包左幾十個位？」、「包巴士 200幾，抵啦」、「200蚊可以搭到上廣州了喔」。亦有人認為毋須大驚小怪，「電腦系統錯誤，唔通大家真係未見過？」、「司機set錯價」。

九巴向所有受影響乘客表示歉意，會陸續安排退款手續。（資料圖片）

九巴：車長錯誤設定八達通收費系統

九巴回覆《香港01》時確認事件，指5月8日九巴一輛開往安達臣（安愉道）方向的路線600巴士，因車長錯誤設定八達通收費系統，令乘客被多收車資。九巴向所有受影響乘客表示歉意，會陸續安排退款手續，並嚴肅調查事件，提醒車長必須正確設定收費系統。