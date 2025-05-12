港鐵大埔墟站驚現大便路　職員放抹布遮蓋　網民嘆：生化地雷陣咁

人有三急，但最近1名網民在討論區發文及上傳多張照片，顯示港鐵大埔墟站大堂內竟出現「黃金路」，職員在地面放了10多條疑似「小心！地面濕滑」抹布，以掩蓋大便痕迹。



帖文引來網民熱議，有人猜測事主很可能已忍無可忍，「呢啲似一路行一路漏」，又稱根據職員放置的告示，該段「大便之路」比想像中還要長，「其實遠至去到新達入口前面附近都有屎，條路都幾長下」。



1名網民在討論區發文及上傳多張照片，顯示港鐵大埔墟站大堂內竟出現「黃金路」。（連登討論區照片）

港鐵大埔墟站驚現「黃金路」

該網民在連登討論區發文，稱港鐵大埔墟站大堂地上多處有大便，並上傳4張在該站拍攝的照片，顯示職員在站內一處放上多條疑似抹布，上有「小心！地面濕滑」的字眼和警告圖案。

該網民在連登討論區發文，稱港鐵大埔墟站大堂地上多處有大便。（連登討論區照片）

職員在站內一處放上多條疑似抹布，上有「小心！地面濕滑」的字眼和警告圖案。（連登討論區照片）

帖文隨即引來許多網民討論，有人看後笑言「香港真係遍地黃金」。（連登討論區照片）

帖文隨即引來許多網民討論，有人看後笑言「香港真係遍地黃金」、「屎臭之路」、「踏着啡色的屎迹」、「X佢老X，生化地雷陣」、「我覺得可以設計多張，小心！地面有屎，方便識認」，亦有人推斷事主應該肚痛難忍，忍無可忍才會「邊行邊屙」，「肚痛，一路行一路瀨屎」。

部份網民則不明白為何有人會在該處大便，「正常搞肚痛點都頂到十幾分鐘掛，香港你喺市區15分鐘搵唔到廁所都幾難下」、「行十米閘內明明有洗手間」，惟也有人指「搞肚痛嗰隻真係好難忍，起碼試過兩次係條街到爆出嚟」。