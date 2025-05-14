萬宜水庫東壩現大量簡體字垃圾！網民斥：要包容？　附漁護署回應

西貢萬宜水庫東壩近期成為內地遊客旅遊熱點，網上流傳影片，有港男於西貢萬宜水庫東壩、近破邊洲一處泥地發現大堆印有簡體字的食物垃圾，立即拍片公審，指出「全部大陸字，一個正體字都冇」。



有網民擔憂垃圾被風吹下水庫，會影響水質，「我有些擔心萬宜水庫，垃圾掉落去變垃圾味淡水庫」，亦批評無公德心的遊客，「帶埋嘢食來香港，仲要亂掉垃圾」、「窮遊之後的香港」。



翻查資料發現，該段影片早於去年7月時被人上載至YouTube，並非近期拍攝。漁護署回覆《香港01》查詢表示，漁護署在郊野公園的郊遊地點定期進行清潔工作，因應近期萬宜水庫東壩一帶遊人增加，漁護署已加強清潔及管理工作。



根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在郊野公園及特別地區棄置廢物定額罰款為3,000元。



有港男於西貢萬宜水庫東壩、近破邊洲一處泥地發現大堆印有簡體字的食物垃圾。（fb影片截圖）

有Facebook專頁分享1段2分鐘影片，帖文提到「香港地質公園，萬宜水庫破邊洲，發現大量簡體字垃圾，香港無得賣，甚至見都未見過」。拍片的港男講述自己身處西貢萬宜水庫東壩、近破邊洲一處泥地，影片見到泥地佈滿食物包裝、水樽、膠袋等垃圾，港男大呼「哇，好多垃圾呀喂，搞錯呀，全部都係垃圾」。

萬宜水庫東壩現大量簡體字垃圾

港男亦發現全部垃圾包袋都印有簡體字，「全部大陸字，一個正體字都冇」，他翻開垃圾及近鏡拍攝，讀出是什麼食物和飲品。他又憂慮「一陣間個風吹過嚟，全部跌晒落下面破邊洲嗰度，破邊洲好靚，風景好靚」、「唉，真係陰公呀，邊個擺啲垃圾喺度」。

有港男於西貢萬宜水庫東壩、近破邊洲一處泥地發現大堆印有簡體字的食物垃圾。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

網民質疑內地遊客留下垃圾

由於垃圾印有簡體字，加上香港並無售賣，有網民質疑是內地遊客留下，直斥「最討厭就係唔守規矩人」、「可怕嘅係冇文化」、「係咪咁都要包容呀」、「旺丁又旺垃圾」、「連支水或飲品都唔會畀香港賺！」。

有網民指出，「其實帶返出市區掉垃圾好難咩，我行了N年山，一向都會帶埋背心膠袋，將垃圾袋好，最起碼出返有車到啲大路先掉到垃圾桶」。亦有人認為港男與其拍片公審，擔心垃圾會被風吹下水中，倒不如做多步，做個好市民拾走垃圾，「拍攝得嚟，幫手執執都好啦」。

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

港男近鏡拍攝，可清晰見到垃圾印有簡體字。（fb影片截圖）

網民建議政府多派員巡查罰款

有網民則建議政府要多派員清潔及巡查，向亂拋垃圾者罰款，「冇人捉冇規管，搞到啲地方咁！嚟嘅有問題，政府都要負責！」、「政府應該考慮下，喺假期派多些人手喺郊野公園，捉罰款」。

港男擔憂垃圾會被風吹下破邊洲。（fb影片截圖）

網民認為政府應多派員巡查及向亂拋垃圾者罰款。（fb影片截圖）

漁護署：因應萬宜水庫東壩遊人增加 已加強清潔管理

翻查資料發現，該段影片早於去年7月時被人上載至YouTube，並非近期拍攝。漁護署回覆《香港01》查詢表示，網上片段位置為破邊洲其中一處觀景點，該地點於2024年已進行改善工程，在地面鋪上石塊及放置六角石柱，方便遊客逗留拍照及看風景。

漁護署亦指出，有在郊野公園的郊遊地點定期進行清潔工作，因應近期萬宜水庫東壩一帶遊人增加，漁護署已加強清潔及管理工作。而郊野公園山徑上的垃圾桶自2017年起已全部移除，漁護署呼籲遊人愛惜郊野環境，「自己垃圾自己帶走」，行山郊遊時妥善處理廢物。

網上片段位置為破邊洲其中一處觀景點，該地點於2024年已進行改善工程。照片攝於2025年4月29日。（漁護署提供相片）

香港法例：郊野公園棄置廢物罰款3,000元

根據第570章《定額罰款(公眾地方潔淨及阻礙)條例》，在郊野公園及特別地區棄置廢物定額罰款為3,000元。