內地男拔走麥理浩徑標距柱！扛肩上奔跑再插回　網民斥：害人不淺

郊野山徑標距柱用途十分重要，若行山人士不慎迷路或發現緊急事故，可知悉及說明身處位置，以便搜索及救援。近日網上流傳1段影片，有內地遊客一度拔走麥理浩徑M148標距柱，扛在肩上奔跑走，隨後又稱扛着標距柱太累，故重新放回原位。



事件連內地人也感羞恥，怒斥「被人歧視是有原因的」、「報警沒，做好讓他坐牢幾個月」、「哎呀真是丟人，這是什麼人啊別丟臉了」，又擔心道「為打卡可能引發競相效尤，以後郊野公園的標距柱，都有可能被搬移」。



近日網上流傳1段影片，有內地遊客一度拔走麥理浩徑M148標距柱。（小紅書影片截圖）

香港郊野地區景色怡人，近來成為內地遊客熱門行山打卡點。小紅書近日流傳1段影片，有內地遊客挑戰行麥理浩徑時，一度拔走M148標距柱，男子喊了句「麥理浩徑輕鬆拿捏」後，就彎腰輕鬆拔起標距柱扛在肩上跑走，拍片女子嬉笑跟在身後，男子跑出大霧彌漫的馬路，邊跑邊說「沒有上限我跟你說，拜拜，這個148你們就別想打（卡）了，我拿走了」。隨後鏡頭一轉，男子重回原地，喊着「哎，太他X累了」，並將標距柱插回原有位置。

內地男拔走麥理浩徑標距柱

目前涉事男子已刪除影片，不過內地網民已事先下載保存證據，發文公審該男子，事件亦於香港facebook群組及Threads流傳開去，網民留言斥責男子「又蹭流量了」、「無知當有趣，違規兼犯法」、「好過分，不能姑息」、「呢啲真係害人不淺，唔應該再畀佢有機會去郊野公園害其他人」、「不用重的治不了沒素質的沒道德的人」。

內地男子拔走麥理浩徑M148標距柱。（小紅書影片截圖）

內地男子拔走麥理浩徑M148標距柱。（小紅書影片截圖）

內地男子將標距柱扛在肩上跑走。（小紅書影片截圖）

內地男子將標距柱扛在肩上跑走。（小紅書影片截圖）

內地男子跑出大霧彌漫的馬路，邊跑邊說「沒有上限我跟你說」。（小紅書影片截圖）

網民斥：害人不淺

有網民指出，「無品，有破壞無建設，唔好怪人歧視啦」、「所以說，香港人是歧視你的行為，而不是你是那裏人」，有內地人就說只是有部份人沒素質，「只能說是一群沒素質的以其他目的來硬混戶外的，真去跑戶外的不會做這種事」。

內地男子說，「拜拜，這個148你們就別想打（卡）了」。（小紅書影片截圖）

內地男子說，「拜拜，這個148你們就別想打（卡）了，我拿走了」。（小紅書影片截圖）

鏡頭一轉，男子重回原地。（小紅書影片截圖）

男子喊着「哎，太他X累了」，並將標距柱插回原有位置。（小紅書影片截圖）

男子喊着「哎，太他X累了」，並將標距柱插回原有位置。（小紅書影片截圖）

損壞郊野公園裝置可判監3個月

根據第208A章《郊野公園及特別地區規例》，任何人不得在郊野公園或特別地區內故意或疏忽地污損、損壞、弄污或弄髒任何由總監建立、使用或保養的告示、標記、圍欄、建築物、遮蔽處、設備或裝置。任何人違反條例，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁3個月，如該罪行屬持續的罪行，則可就該罪行的持續期間，另處每日罰款100元。