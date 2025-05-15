西客凌晨叫外賣需行1小時上山　外賣員怒踢單　網民：準時只賺$XX

要凌晨行山1小時送外賣，送餐費只得「雞碎咁多」，根本沒人會接單吧！有Keeta外賣員於網上發文分享離譜訂單，有顧客於凌晨3時許在青衣三支香南峰最高位置的涼亭下單叫烤串外賣，表示與友人等待看日出。樓主在街上剛好偶遇行家，對方聲稱接了該訂單，轉述顧客說「要行1個鐘」，行家不久後「踢單」，不幸地平台將訂單轉派給樓主，他火速「踢單」，怒斥「X你！搵無人機送啦！你畀幾多錢我都唔會做！我做外賣行山都要做埋唔係啩！」。



網民批評，「叫嗰個都係癲，睇日出就食飽先上去啦」、「三更半夜叫人行夜山，呢啲已經唔係西客咁簡單，因為真係有生命危險」、「準時都係得47.1（元）」。更有外賣員行家分享平台截圖，指出該訂單一直至凌晨4時也沒人願意接單，「俾人踢嚟踢去」。



有Keeta外賣員於網上發文分享離譜訂單，有顧客於凌晨3時許在青衣三支香南峰最高位置的涼亭下單叫烤串外賣。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

該Keeta外賣員於facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」發文分享事件，指出凌晨3時許，有顧客下單叫烤串外賣，送餐費為37.8元，若在3時47分前送達，可多獲9.3元，合共47.1元。

顧客凌晨叫外賣 需行1小時上山

但送餐地址竟然是在山上，只有步行路徑上山，顧客備註身處青衣三支香南峰最高位置的涼亭，「着白色衫，其實得我同我朋友睇日出」，又寫上「嗰位有啲難上去」，可見顧客自己也知送餐位置崎嶇。

顧客要求送餐上青衣三支香南峰，需行山1小時。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

外賣員：你畀幾多錢我都唔會做！

樓主說，他當時在街上，「喺燈口位撞到個行家話佢接咗！黐X線，個客話要行1個鐘！」。行家不久後「踢單」，怎料這件「燙手山芋」落在樓主手上，「轉頭掉出公海，公海冇人接夾X我做」，他怒斥顧客「X你！搵無人機送啦！你畀幾多錢我都唔會做！我做外賣行山都要做埋唔係啩！」。

樓主怒斥顧客，「你畀幾多錢我都唔會做！我做外賣行山都要做埋唔係啩！」。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

分享行三支香經驗 樓主：起步百級樓梯你都驚

樓主指出，他曾行過三支香，最近要在美景花園上山，「你起步見到嗰幾百級樓梯你都驚！你過完嗰幾百級樓梯仲要接近垂直嗰隻，你應該會開始腳抽筋，行過嗰幾百級樓梯就知道，一頂唔順一X街跌落去就係咁先，跟住再要穿過一堆漁民墳場！先唔好講你驚唔驚鬼！但係你最好唔好惹蚊！行得慢1個鐘肯定唔得！我之前行過1次，而家都唔係咁想再試多次」。

樓主分享早前行過三支香的照片，指出「你起步見到嗰幾百級樓梯你都驚！」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

樓主分享早前行過三支香的照片，指出「你起步見到嗰幾百級樓梯你都驚！」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

樓主分享早前行過三支香的照片，指出「而家都唔係咁想再試多次」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

樓主分享早前行過三支香的照片，指出「而家都唔係咁想再試多次」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」圖片）

網民批：500蚊都無人做啦

帖文引來網民熱議，並被轉發至連登討論區，網民批評「個西客唔可以自己帶嘢上山食咩？」、「叫佢落山攞！老奉要上埋山送咩！」、「500蚊都無人做啦」、「50（元）都無，仲要行返落山」、「睬佢都傻，梗係唔接，食西北風睇日岀啦」，又說「真係做埋都唔夠睇醫生」、「行上行落嘅時間夠做好多單啦」。

有外賣員行家指出，「冇人接啦，踢返走，4點張單俾人踢嚟踢去」。（「連登討論區」圖片）

外賣員行家：4點張單俾人踢嚟踢去

有外賣員行家於連登討論區留言分享Keeta平台截圖，他於凌晨3時51分被平台派了該張訂單，送餐費為43.2元，若在4時35分前送達，可多獲9元，合共52.2元，不過他也「踢單」，直言「冇人接啦，踢返走，4點張單俾人踢嚟踢去」。