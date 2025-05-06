女保安揈毛巾追打外賣員片瘋傳！網民：外賣員挑機VS出手打人已輸

誰是誰非，就算有片作證也未必能判定對錯！近日網上流傳1段外賣員大戰女保安的影片，只見女保安從櫃枱衝出，手裏「揈」着毛巾追打外賣員，喝斥對方前往櫃枱登記個人資料，又拿出手機反拍。外賣員斥責女保安「叫你開門喺度洗碗喎」。影片引來網民熱議，有網民認為外賣員「搞事」和「挑機」才會觸怒女保安，但亦有人指女保安出手打人已構成襲擊，會是吃虧的一方。



涉事外賣員見影片引來大批網民關注，再拍片講述事件經過，指出當時他在大廈大門外等候女保安開門良久，對方一開始已察覺到有人在等開門，卻在洗碗後一直在抹碗抹枱，外賣員進大廈後提醒女保安應先做「正經嘢」，結果演變成一場爭論。該外賣員強調，事件並非不滿被登記資料，「我送得外賣預咗俾人登記嘅，我1日送咁多單外賣，我都唔知登記咗幾多鑊㗎啦」。



近日網上流傳1段外賣員大戰女保安的影片，女保安手裏「揈」着毛巾追打外賣員。（Threads影片截圖）

事緣有網民於Threads發布1段外賣員大戰女保安的1分多鐘影片，影片可見，女保安拿着1條毛巾衝向外賣員，並用毛巾「揈」着拍打，外賣員不滿說「我X你老母呀，唔X畀影你」，女保安喝斥「登記！」，外賣員跟隨女保安去座頭位置，其間女保安繼續揮動毛巾，不滿被拍攝，外賣員挑釁說「關你X事呀，登記啦，你老母郁手郁腳，報警添呀，不過我唔會報警嘥時間」。

女保安用毛巾拍打外賣員

原以為兩人會迅速完成登記程序，怎料女保安回到座位後是拿起手機反拍，外賣員斥責「登記呀，快啦，做嘢呀」、「你老母X，叫你開門喺度洗自己嘢？」，然後拿出臨時身分證讓保安登記個人資料，又說「你真係唔好彩呀，遇着我瘋狂外賣員」、「呢個咁嘅阿姐呢，真係慘呀，叫你開門喺度洗碗喎」。

女保安手裏「揈」着毛巾追打外賣員。（Threads影片截圖）

女保安喝斥外賣員前往櫃檯登記個人資料。（Threads影片截圖）

女保安拿出手機反拍外賣員。（Threads影片截圖）

外賣員拿出臨時身分證讓女保安登記個人資料。（Threads影片截圖）

外賣員入鏡說，「你真係唔好彩呀，遇着我瘋狂外賣員」。（Threads影片截圖）

外賣員斥女保安只顧洗碗不開門

女保安登記資料期間，外賣員轉鏡頭拍下放在座頭的女保安名牌，女保安立即拿走收起，外賣員說「嗱，你就唔可以影我身分證嘅，嗱，我就可以影你呢張證啦，啱唔啱呀？你識X玩咩，唉，唔X影你啦，夠啦，拜拜」。

女保安登記外賣員個人資料。（Threads影片截圖）

外賣員轉鏡頭拍下放在座頭的女保安名牌。（Threads影片截圖）

女保安見外賣員拍到其名牌，立即拿走收起。（Threads影片截圖）

外賣員最後說，「你識X玩咩，唉，唔X影你啦，夠啦，拜拜」。（Threads影片截圖）

網民：外賣員搞事VS女保安不應打人

影片引來網民熱議，有網民認為是外賣員「搞事」，「其實好明顯外賣搞事，人哋返咁多粒鐘工唔可以離開座頭，無人（進出）食完洗碗，有咩問題？你做外賣係時間，咁做保安就唔係？唔可以體諒人，係要拍片上網搞人留難人，都係打份工」、「cut咗前面，點知條友做過乜？肯定係挑機啦，只係唔知佢點挑啫」。

不過亦有不少網民指出，女保安不應出手打人，「阿姐返份工啫，使唔使打人外賣仔咁癲」、「佢受咩刺激？開個門登下證件就算，佢要出手去打個送外賣，如打官司，佢出手嗰一刻已輸晒」、「保安阿姐輸晒，由襲擊到侵犯個人私隱，警察唔檢控，條片都足以令佢冇得撈」。

有網民就化身和平大使勸說，「其實大家都係揾食，各有難處，一人少句多啲忍讓會好啲囉，唔使下下拎部手機出嚟互相指責嘅」。

該外賣員其後再上載影片解釋事件。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

外賣員再拍片解釋 不滿女保安遲遲未開門

該外賣員其後於facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載1條約3分半鐘的影片解釋事件，指出當時在大廈門外見到女保安正在洗碗，女保安亦察覺到他，知道有人在等開門，外賣員表示「我都冇催過佢，咪喺度等佢囉」、「咁你洗完嘢返到埋位，你係咪即刻㩒個掣放我入去會好少少呢？」，但他見到女保安一直在用毛巾抹乾洗完的碗及枱面，然後再放碗進櫃中才開門給他。

外賣員提醒先做「正經嘢」觸怒女保安

外賣員指出，進大廈後，女保安並無叫他登記，等待升降機期間，外賣員提醒女保安，「下次你可唔可以做咗正經嘢先做自己嘢呀？」，兩人「唇槍舌劍」幾句，爭論不休下，外賣員拿出手機拍片，怎料女保安拿着毛巾，「人體直昇機咁呀，揈X住過嚟呀，係咁攞條毛巾揈X我揸機嗰隻手」。

外賣員提醒女保安，「下次你可唔可以做咗正經嘢先做自己嘢呀？」，結果觸怒對方。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

外賣員：我送得外賣預咗俾人登記

外賣員續說，「喺保安角度，我哋啲外賣仔咁樣拍片話佢，就係同佢作對㗎啦」，女保安不忿下叫他登記，外賣員指出「我送得外賣預咗俾人登記嘅，我1日送咁多單外賣，我都唔知登記咗幾多鑊㗎啦，係咪先，慣㗎啦其實，我哋唔怕登記㗎外賣仔，你哋啲外人成日覺得我哋嫌麻煩要登記，其實唔麻煩㗎，登記咪登記囉，正常啦，陌生人去到一座大廈，佢哋嘅職責就係做呢啲咋嘛」。