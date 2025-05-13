日女「當街便溺」影像瘋傳　裙襬當廁紙　日本網民：中國遊客扮的

近日一名韓國網友在社群平台Threads上傳一段不雅影像，疑似一名日籍女子「當街蹲水溝解放」，起身時還用裙襬當作衛生紙擦拭。



影片隨即在各大社群平台瘋傳，引發許多日本網友譴責。不過意外的是，影片掀起更多討論，許多網友爭執該女子根本不是日本籍，而是「中國遊客」假冒的，說著日語、做不雅事來抹黑日本形象。

近日一名韓國網友在社群平台Threads上傳一段不雅影像，疑似一名日籍女子「當街蹲水溝解放」，起身時還用裙襬當作廁紙擦拭，影片隨即在各大社群平台瘋傳。（Threads截圖）

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這個影片8日由韓國網友上傳，用韓語寫下：

你在那邊做什麼！

疑似是一名日籍女子光天化日下，蹲在路邊水溝「就地解放」。過程中和掌鏡友人用流利的日語談笑風生，隨後起身時，直接用裙襬來當作衛生紙進行擦拭，在和朋友聊天大笑之後，便離開現場。

此影片一出，許多日本網友紛紛譴責，直指她：

「說日語做這種事也太丟人現眼！」

「這也太不雅了……」

「這根本是對公共禮儀的踐踏」



也有不少網友拿前幾日在新宿車站「當街親熱」的行為對比，指這類的「東橫KIDS」引發日本治安和形象問題。

不過比起譴責，網路上有更多人反而在爭論該女子究竟是不是日本人。不少網友質疑其根本是中國遊客說著一口流利日語來假扮日本人的，要給日本形象做抹黑。儘管國際上確實常充斥著疑似華裔遊客隨地便溺的新聞，仍有不少人覺得根據裝扮和日語口音，這次離譜事件應該是真正的「日本妹」。

有日文留言質疑該女子是中國遊客假扮。（Threads截圖）

有日文留言質疑該女子是中國遊客假扮，但也有人替中國人抱不平。（Threads截圖）

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