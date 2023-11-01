日本東京淺草便利店廁所故障　疑似外國女遊客竟「當場除褲小便」

日本東京淺草一家LAWSON便利商店，日前遭一名女顧客闖入櫃枱，當眾脫下褲子直接「解放」，原因是因為超商廁所故障不開放。



此舉被日本網友po上推特，影片曝光後，引起不少網友熱議。

店員拉都拉唔住 警察到場仲「解放」緊（點圖放大瀏覽）：

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根據推特影片，有一對中年男女原本要到LAWSON上廁所，但店員表示廁所故障無法開放，便在櫃枱爭論不休。

其中女顧客在理論過程中，不斷用膝蓋撞擊櫃枱門板大喊「我要上廁所」，男顧客不悅地幫腔為什麼不開放。

之後女顧客甚至直接衝進櫃枱內準備脫褲子，店員無奈只好報警求助。

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警方到場後，店員急忙求助，不知道女顧客是否忍不住「尿急」，果然當場脫下褲子，在櫃枱內蹲下直接「解放」，引起現場目睹一切的顧客一陣驚呼。

警方隨後也進入櫃枱包圍女顧客，並了解事發原因。

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對此，有日本網友將此荒誕行為拍下影片，並上傳到推特，引發網友熱議。

許多人認為這對男女雖然說日文，但應該不是日本人，而是來自國外的遊客，但因為該事件尚無後續，目前仍無法得知顧客身份。

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