首派石籬二邨公屋　月租$1647長者疑嫌貴　急問網民：是否理想？

公屋租金與市價有大幅折讓，但對年邁的基層市民來說，可能也是沉重負擔。近日有網民在社交平台發文，表示自己是長者，5年前起申請公屋，現獲首派石籬二邨的單位，「但租金足$1647」，遂向網民問道「是否理想」。

從樓主的帖文來看，他疑嫌租金太貴，帖民隨即引來不少網民討論，有人認為樓主不知足，「千幾蚊租，仲使有啲乜嘢要求」、「有得住已經偷笑，還想要有理想」；也有人

建議樓主若想租金更便宜，可選擇搬到離島區，同時亦可先看看獲派單位的情況，再作決定。另外，當局設有租金援助計劃，為合資格長者家庭申請人提供減免一半租金的援助。

樓主稱自己是長者，5年前申請公屋，現在獲首派石籬二邨的單位，「但租金足$1647」，遂向網民問道「是否理想」。（《七五計劃》劇照）

公屋單位月租$1647 長者問：是否理想？

樓主日前在Facebook群組發文，表示自己是長者，已輪候公屋5年，現首派石籬二邨的單位。樓主未交代單位大小，惟對租金有所顧慮，直言「但租金足$1647，想知道是否理想」，故希望網民指教。

言論掀網民熱議

樓主的言論隨即引來大批網民熱議，有人認為樓主不知足，並指其租金已經非常便宜，「如果你去租劏房就知理唔理想」、「樓主是否在曬命？」、「現在租個床位，廚房都要共用$2500至$3500，你自己話$1647元理不理想？」、「$1647已經好便，難道你想免租？」。

不過，也有網民建議樓主接受首派，或者先親身視察一下單位，「石籬幾好啊，附近有商場街市，又多食肆，交通便利」、「長者唔使返工，選擇離島會便些租金」、「要睇下間屋有幾大，我都係長者，我間屋約300呎，1,400幾（元）一個月，喺屯門，如果你呢個租金，間屋應該同我嗰間差不多大，你可以上去睇下啱唔啱先作定論」。

帖文引來大批網民熱議，有人認為樓主不知足，部份網民則指出，對於沒有工作收入的長者，該租金可能已經佔了生活津貼一大部份，希望大家體諒。（資料圖片）

基層長者無收入 租金支出成沉重負擔

部份網民則指出，對於沒有工作收入的長者，該租金可能已經佔了生活津貼一大部份，希望大家體諒，「大家啲留言可否溫馨少少，人人都會老」、「坦白講，有啲長者真係只靠四千幾蚊長者生活津貼過生活，$1647已佔一半」。