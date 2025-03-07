啟德米芝蓮周月麵店│員工將麵連磅放地　近渠位被批　店方即改善

「睇見都即刻冇晒胃口！」有港女近日於啟德體育園啟德零售館2的「麵鮮醬油房 周月 Shugetsu」沾麵店，發現店內廚房員工將磅放在地上，而磅上放有麵條，由於位置則靠近店內渠位，引來食物安全疑慮。有網民質疑「整張枱咁難？成舊水一碗麵一個合適嘅廚房都冇」、「轉頭攞去煮食落肚，點得呢」。



中環「周月」是連續11年獲米芝蓮推介的沾麵店，其新開設的啟德分店被拍到廚房員工將麵連磅放在地上，引來衛生疑慮，《香港01》記者就事件向店方查詢，「周月」回覆指店方近日因人為疏忽發生食品安全疑慮事件，謹此向公眾致以誠摯歉意，又指食環署於周四（3月6日）巡查該店，表示衛生環境理想。「周月」強調事發後已即時改善工作程序、積極進行設備改裝，以提升整體觀感，以回應大家的期望。

店內廚房員工將磅放在地上，而磅上放有麵條，由於位置則靠近店內渠位，引來食物安全疑慮。（fb群組「啟德居民自由講～」圖片）

「周月」表示，店內特設玻璃麵房置於店前最當眼之處，正是店方對食客重視的體現，希望客戶能親眼看見食材的製作過程，感受我們的用心與透明，又稱小型改裝完成後，歡迎記者前往拍攝製麵過程，以釋公眾疑慮。

沾麵店員工磅放地面 磅上放有麵條

該港女於fb群組「啟德居民自由講～」發文連同2張照片，可見「周月」店內廚房員工蹲在地上工作，旁邊地面放有一個磅，而磅上放有一堆麵條，擺放位置靠近渠位，而該渠位並屬店內設施。

網民批評店家，「整張枱咁難？成舊水一碗麵一個合適嘅廚房都冇」。（fb群組「啟德居民自由講～」圖片）

網民批評做法不衛生

網民留言揶揄，「咁先好食，用渠水過冷河，夠彈性」，不少人批評做法不衛生，「毫無包裝嘅食物，真係罪無可恕」。

有網民則指出，「其實好多嘢，廚房閂埋門睇唔到啫，我相信好多都係咁，根本係行內陋習」、「其實不論廚房、樓面員工，佢哋戴住對手套基本上咩都摸下，包括埋食物，唉」。