的士司機疑因爭客　旺角街頭爆粗互「問候」母親　網民嘆：何必呢

怒火街頭！近日網上流傳1段影片，2名的士司機疑因爭客，在旺角山東街互相「問候」對方母親，影片惹來網民熱議，表示「啱啱過完親愛的母親節，何必呢！誰人無父母，何必句句X老X？」、「香港人認為可以解決一切紛爭嘅兩句說話：1.X老X，2.報警」。



近日網上流傳1段影片，有兩名的士司機疑因爭客，在旺角山東街互相「問候」對方母親。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有港男於facebook群組「車cam L（香港群組）」轉載1段19秒影片，指出「的士佬因為爭客問題而互相問候母親」。影片可見，穿黑色上衣的士司機走到前方1輛的士車尾，指罵「唔好走呀，唔好走呀」，前方的士司機未有下車，只聽到回應1句「X你老X」。

的士司機疑因爭客爆粗互罵：X你老X

黑衣司機原打算回頭，聽到被對方「問候」母親，即時被「辣㷫」，反擊道「我依家X你老X」，前方司機直斥「黐X線」，黑衣司機未有停下「開戰」，而是快速轉身走回頭，看到前方的士開走，黑衣司機大罵「走乜X嘢呀」，然後坐回的士內。

影片可見，穿黑色上衣的士司機走到前方1輛的士車尾，指罵「唔好走呀，唔好走呀」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣司機罵完後打算回頭。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣司機原打算回頭，聽到被對方「問候」母親，反擊道「我依家X你老X」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

前方司機直斥「黐X線」，黑衣司機未有停下「開戰」，而是快速轉身走回頭。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

前方的士開走。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣司機大罵「走乜X嘢呀」。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

黑衣司機坐回的士內。（fb群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：相煎何太急

影片引來網民熱議，有網民指出「相煎何太急」、「的士佬又話好團結嘅」、「咁樣係團結唔到的士團隊㗎！」，又笑言「有讀過書，佢話我依家dxxm，現在式」、「仲有無第二句呀」、「唔好走呀，跟住自己走咗去？」。