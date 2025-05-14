薩莉亞港女重複落單　店長拒取消：不吃都要付款　報警結局係咁

現時不少食店都用「QR Code（二維碼）」手機落單，但系統出現問題到底是食客還是店方責任？有港女於社交平台發相發文，指她在連鎖日本意式餐廳「薩莉亞」（Saizeriya）西九龍中心分店以手機下單時，「畫面突然白屏」，其後港女用另一手機下單，完成後才驚覺「重複下單」，於是要求職員取消其中1張單，惟店長拒絕，稱「無得取消」，更明言「唔食都要畀（錢）」。



港女之後建議第2張單食物「打包外賣」，但店長沒有理會她，即時把2張單的食品全部「堆在台上」，並說可以報警求助。最終港女報警處理，店員才給予外賣盒。



事件引來網民熱議，批評店長做法有問題，「可能係網絡問題，喺未上菜之前叫店長處理，仲夾硬要人哋要兩套同一樣嘅餐，太不近人情，可向集團客戶服務部投訴」、「職員唔肯取消，無理由叫客人硬食，我支持你嘅做法」、「呢間店要受到教訓，先會改善的」、「咁的服務所以全部北上……不好怪人」。



《香港01》已向薩莉亞查詢，正等候回覆。警方回覆《香港01》查詢表示，1名女子於周日（5月11日）下午5時17分報案，指在西九龍中心薩莉亞用手機下單時「落錯單」，向店員反映想取消訂單時，經理指食物已出餐而拒絕取消，女子不滿報警，事件列作糾紛處理。



有港女指，在連鎖日本意式餐廳「薩莉亞」（Saizeriya）西九龍中心分店以手機下單時，「畫面突然白屏」，其後她用另一手機下單，完成後才驚覺「重複下單」，於是要求職員取消其中1張單，惟店長拒絕。（openrice）

該港女於5月11日（星期日）晚於Facebook及threads平台及相及文講述事件，直指「食餐飯搞到報警」。她表示，當日到西九龍中心4樓薩莉亞吃午餐，用手機落單時「畫面突然白屏」，於是用另一手機落單，並無顯示「有訂單存在」，然而按下「送出訂單」時，手機出現「多謝再次訂單」字句，才發現重複下單，隨即找職員處理，「我即時搵職員查問訂單情況，職員說有兩張單，我問可以取消其中1張，當然有提及之前落單情況」。

樓主因系統問題重複點單，店長拒絕取消。（threads）

手機點單系統出問題 港女重複落單店長拒絕取消

從樓主上載單據見到，她們一行3人點了12樣餐品，其中「蘑菇忌廉湯」、「周打海鮮湯」、「飲品吧餐」、「風乾火腿」都重複了，埋單總計360元。如果減去重複餐品，餐品總數是259元。

單據見到，她們一行3人點了12樣餐品，其中「蘑菇忌廉湯」、「周打海鮮湯」、「飲品吧餐」、「風乾火腿」都重複了。（ymtang127／threads）

樓主指出，職員向店長查詢，店長向她們表示「唔可以取消」。由於當時「連第一張單嘅食物都未上枱」，她與店長理論，唯對方態度惡劣，「話唔食都要畀（錢）」，更叫她報警。樓主讓步，提出可以把第2張單的餐品「打包外賣」，但店長「完全唔理會我」，並即時把2張單的餐品「全部堆在台上」。她再叫職員，卻無人理會，唯有報警處理，「連外賣盒都係警察哥哥叫職員拎比我哋」。樓主之後亦向消委會投訴，「消委會都覆咗叫我搵返間店調停，唔成功再投訴先跟進」。

樓主批評店長態度惡劣。（Facebook）

店長：唔食都要畀錢 港女報警

樓主後來更新帖文，稱店舖致電她，「我問收多咗飲品人數同收多咗外賣盒嘅錢點，佢（店舖）話可以退返畀（我），得佢公司出咗支票通知我去拎，我話個幾十蚊就算唔好浪費，我時間行過去拎張50蚊都唔夠嘅支票重要去入票，洗咗就洗咗算」。樓主改為要求店舖出道歉信，對方卻指「只會係電話口頭道歉，不會出道歉信，佢地只錯在沒有即時把湯送上枱面，其他無問題」。

樓主無奈表示，「呢次事件當一個教訓，以後凡係手機落單我都會好似網友咁搵員工落單」。

樓主最終報警處理。（ymtang127／threads）

網民批店長處理不當

事件引起網民關注，大部份都批評店長處理方法不當，「系統落單，網絡收得唔好有延時一定有，問題係分店店長為何不肯立即取消？」、「可能係網絡問題，喺未上菜之前叫店長處理，仲夾硬要人哋要兩套同一樣嘅餐，太不近人情，可向集團客戶服務部投訴」、「好明顯然系統有bug，職員應該幫你取消啦。個職員唔肯取消，無理由叫客人硬食，我支持你嘅做法」、「職員好有問題，我上次喺其他分店，又係撳咗兩次，個職員幫我取消」、「唔好成日賴北上全因消費平啦！咁的服務所以全部北上……不好怪人」。

不過亦有網民認為事主也要負責任，「餐廳手機白屏，你用自己手機落單，你都有責任睇返自己已訂食物，你自己無睇清楚重複落多次，餐廳唔同意取消你就覺得係餐廳問題，我淨係睇到你係一個西客」，隨即有大批網民反駁，「餐廳系統出問題不可取消，來了雙份餐要求其中一份當外賣取走，店長都話唔可以並叫客人報警，請問這是邊方面的錯，你認為是客人嗎？」、「佢系統取消唔到，係佢系統同店家問題，唔係客人問題，叫人硬食笑死」。