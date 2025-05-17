同事避提老公「用另一字」稱呼伴侶　網民共鳴：常聽到女生這樣說

如果要向朋友、親人、同事聊到自己的另一半，會用什麼詞呢？近日有台灣網友發文透露，她有個同事都會用「室友」來稱呼自己的另一半，讓她想知道為什麼會有這種用法？貼文曝光後，也引起網友熱烈討論。



近日有台灣網友發文透露，她有個同事都會用「室友」來稱呼自己的另一半。（AI生成圖片）

【相關圖輯】14項超扣分男生行為 不能穿露出陰莖輪廓褲子、食呢樣嘢都唔得?（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

這名台灣網友在Dcard上，以「對外稱呼另一半為『室友』」為標題發文，提到她去年才出社會，發現有些同事都會以「室友」來稱呼自己的另一半，因此她便想知道，大家有聽過這樣的用法嗎？是不是很多人都會這樣說？又是為什麼會這樣稱呼？

【相關圖輯】2000位男性票選最喜歡5種女生髮型 雙馬尾+露鎖骨極吸引異性（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

貼文曝光後，底下網友紛紛回應：

「我自己是不好意思直呼老公或先生，怕別人覺得太放閃的時候才會這樣講耶」

「有的還會講夜間部同學，不過這種講法通常是叔叔、伯伯年紀的」

「很多人是覺得好玩才這樣講，我那個年代有些比較幽默的媽媽部落客很喜歡用室友、隊友、戰友來分享自己的夫妻生活」

「很常聽到女生這樣說，反而男生不會這樣子講」。



【相關圖輯】唔主動搵話題其實對你冇興趣！日本瘋傳5大戀愛守則 咪再亂沉船（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

其中也有不少網友則說：

「我個人是因為不想被同事八卦所以這樣說」

「不想被八卦」

「感覺講室友就是不想別人多問吧」

「就不想讓只是『同事』或不熟的人知道太多」。



但也有網友直呼：

「我說室友真的就是我租屋處的女室友欸」。



【本文獲「ETtoday」授權轉載。】