台詐騙集團與真美女直播主合作　卻找「肥膩大叔代談戀愛」再榨財

新北市警方破獲愛情詐騙集團，主嫌在三重商辦成立直播經紀公司，除了招募少數辣妹直播主當幌子，另找來肥膩大叔們假扮帥哥美女騙取粉絲課金，不法所得超過2百萬元（台幣，下同）。



新北市刑大日前接獲報案，被害人稱在交友軟體認識美女直播主，對方每天主動噓寒問暖相談甚歡。

台灣新北市警方破獲愛情詐騙集團，主嫌招募少數辣妹直播主當幌子，卻找來肥膩大叔們假扮她們騙取粉絲課金。（中天新聞網授權使用）

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被害人投入感情後，以各種撒嬌、裝可憐話術，要求被害人儲值直播平台點數「課金」打賞，還謊稱儲值達一定金額就能外出見面，直到被害人花光積蓄無法持續儲值即遭到冷落封鎖，被害人才發現遇到「愛情騙子」。

警方獲報後進行調查，發現主嫌陳姓男子（28歲）在新北市三重區三和路四段商業大樓租下辦公室，表面上成立經紀公司，實際上根本是戀愛詐騙機房。

陳男還與知名直播主「白白」等人簽約，雙方約好六四分潤，直播主只需提供照片，實際上是陳男則找來許多肥膩大叔當「代聊手」，依照教戰守則狠削粉絲一筆。

大叔們一開始先透過LINE、交友軟體亂槍打鳥找被害人下手，上鉤後再引導到指定的直播平台或私下加LINE。

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大叔們假扮帥哥美女直播主與被害人談心，每天噓寒問暖分享生活點滴，進而演變成男女朋友談感情，最後再以「公司舉辦競賽需要支持」、「在公司被欺負看不起」、「需要點數支持完成夢想」等話術騙粉絲課金，榨乾對方金錢後就冷落對待。

新北市刑大深入調查掌握假詐騙模式，報請新北地檢署指揮偵辦，於13日荷槍實彈兵分五路前往新北市蘆洲、三重等地區執行查緝行動查獲13男7女到案，其中包括假扮辣妹直播主的紋身、嚼檳榔大叔聊手，以及直播主「白白」等人。

「白白」白姓女子（28歲）面對警訊時供稱，自己是透過面試加入該經紀公司，簽約後自己不需出面由公司代聊，可獲得課金的40%利潤，其他代聊大叔每月收入超過10萬元。

主嫌陳男則辯稱一切都是合法生意，課金都是粉絲們心甘情願，警方清查目前至少有4人受害，損失超過220萬，研判還有更多人被騙。

警方於現場查扣帳冊、聊天教戰守則、桌上與筆記型電腦34台、現金33萬多元及進口轎車1部等證物，訊後依組織、詐欺等罪嫌將嫌犯移送新北地檢署偵辦，後續將持續清查其他被害人。

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