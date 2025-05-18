後生仔戀愛4種模式你係邊種？慾望型性生活頻繁！每周愛愛達10次

澳洲國立大學（ANU）一項研究調查809名15歲至25歲年輕人的戀愛生活，歸納出4種戀人模式與性愛習慣，分別是溫和型、適度型、熱戀型、慾望主導型。



每日郵報、哈芬登郵報等報導，這項研究被刊登在《性格與個體差異》（Personality and Individual Differences）期刊，研究小組招募809名受訪者進行調查，並評估戀愛強度、癡迷程度、承諾、性生活頻率，同時也了解這群人的飲酒習慣、是否危險駕駛、是否服用抗抑鬱藥物。

澳洲一項研究調查809名15歲至25歲年輕人的戀愛生活，歸納出4種戀人模式與性愛習慣。（《苦盡柑來遇見你》劇照）

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依據研究結果，受訪者可分為4大類型：

1.溫和型戀人（Mild lovers）

佔總數約20%，每周平均發生2次性行為，戀愛次數最多，但每次談戀愛的時間最短，戀愛滿意度最低，性格內向，男性較多（約59%），不太可能在戀愛關係正式確定之前就墜入愛河。

2.適度型戀人（Moderate lovers）

佔總數約41%，每周平均發生2.5次性行為，戀愛強度與癡迷程度較低，不過承諾感高，男性較多（約57.7%）。這類人生育孩子的可能性最低，也是最不可能服用抗憂鬱藥物的族群。

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3.熱戀型戀人（Intense lovers）

佔總數約29%，每周平均發生3次性行為。這類人在正式戀愛關係開始之前就墜入愛河的比例（28.57%）最高，單戀比例較低，關係滿意度最高，女性較多（約60%），在危險駕駛、飲酒、吸毒、吸煙等行為的比例最低。

4.慾望主導型戀人（Libidinous lovers）

佔總數約9.6%，每周平均發生10次性行為，戀愛時間最長，戀愛強度與癡迷程度較高，承諾感也高，性生活頻率極高，生活品質最高，男性較多，最少感到焦慮、擔憂或是沮喪。

研究人員認為，這項研究的發現顯示出浪漫愛情存在差異，這也是演化不可或缺的要素，可能代表不同群體在擇偶、求愛、性行為與配對關係的建立上採取不同策略。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】