DeepSeek列理想伴侶10大標準　點睇性生活？網民：能和AI戀愛嗎？

內地國產AI大模型DeepSeek正被使用者不斷解鎖新玩法，包括傳統的算命問卦到戀愛顧問，令許多人愛不釋手。



近日，DeepSeek列出理想伴侶的十個標準，引發內地網民熱議，有人指出AI的標準有盲點。

據內地媒體《每日經濟新聞》20日報導，在DeepSeek看來，判斷理想伴侶的標準因人而異，但以下十個面向可以作為普遍參考，幫助綜合評估一段關係的潛在契合度。

AI DeepSeek看來，理想伴侶的10個重要標準（點擊放大瀏覽）👇👇👇

DeepSeek成戀愛顧問? AI看來理想伴侶10要點 網民：理想終究是理想（01製圖）

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1. 核心價值一致

核心重點：意義、家庭、道德、責任等根本問題的看法是否契合。

重要性：價值觀衝突是長期關係的隱形殺手，例如對婚姻忠誠、人生目標的定義是否一致。

2. 信任與尊重

核心重點：是否坦誠相待，尊重彼此的選擇、隱私和獨立性。

重要性：信任是安全感的基礎，缺乏尊重的伴侶關係容易陷入控製或冷漠。

3. 情緒成熟度與溝通能力

核心重點：能否理性表達需求、傾聽對方，而非用冷戰、指責或情緒綁架解決問題。

重要性：溝通不良會導致誤解積累，情緒穩定是應對生活壓力的關鍵。

4. 性格互補或相似

核心重點：性格互補能彌補彼此短板（如內向+外向），相似則更容易共情。

重要性：需結合個人偏好，有人需要「相似帶來舒適」，有人需要「互補激發成長」。

5. 共同興趣與獨立空間

核心重點：有部分重疊的愛好，同時允許彼此保留獨立社交圈和個人成長空間。

重要性：過度依賴或完全疏離都會破壞關係平衡。

6. 家庭觀念適配

核心重點：對生育、贍養父母、家事分工等議題的看法是否一致。

重要性：家庭衝突常源自於觀念差異，婚前需明確雙方底線。

7. 經濟觀念匹配

核心重點：消費習慣（節儉/享受型）、財務規劃（儲蓄、投資）是否協調。

重要性：經濟問題是婚姻衝突的常見導火線，需事先協商責任分配。

8. 生活習慣兼容性

核心重點：作息、衛生習慣、飲食偏好等日常細節是否可調和。

重要性：瑣碎小事長期累積可能引發不滿，包容或妥協機制需建立。

9. 支持彼此成長

核心重點：是否鼓勵對方追求事業、學習或興趣，而非限制發展。

重要性：健康的關係應讓雙方成為更好的自己，而非互相消耗。

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10. 危機應變能力

核心點：面對困難（如疾病、失業）時能否共同承擔責任，而非逃避或抱怨。

重要性：長期關係必然經歷低谷，抗壓能力和協作意願決定關係韌性。

此外，DeepSeek還指出，由於人是會變化的，這些標準需隨人生階段靈活調整，應明確哪些是「不可妥協」（如價值觀），哪些是「可磨合」（如生活習慣），且「聽其言、觀其行」。最終，理想伴侶沒有完美模板，但清晰的自我認知和有效溝通能大幅提升選擇品質。

這一新聞登上新浪微博熱搜後，引發內地網友熱議，有人感慨，

「能直接和AI談戀愛嗎？」

「擁有這樣的伴侶太難了吧。」

「從一到十全無。」

「理想終究是理想。」



還有人指出DeepSeek有盲點，

「居然沒有提錢！」

「缺少一個很重要的『性生活和諧』。相信我，長久的關係真的靠性。」



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