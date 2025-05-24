巴士車資$10.5　操普通話女子入大疊20元紙鈔　原因曝光網民笑爆

香港巴士車資相宜，短途車數元，如不過海的長途車也大多是十多元，惟最近有網民發文表示，日前上巴士時見到1名操普通話的女子，對方先問道「哪裏投錢？」，樓主指一指錢箱位置後，竟看到該女子將一大疊20元紙鈔放入錢箱，看似還想繼續入錢。樓主見狀即提醒車資僅10.5元，對方才說「不是$105嗎？」，讓樓主非常無奈。



操普通話的巴士女乘客於上車時問樓主「哪裏投錢」，樓主指一指錢箱位置，竟看到該乘客將一大疊20元紙鈔放入錢箱。（Threads圖片）

普通話女放大壘20元紙鈔入錢箱

樓主在Threads上發文，表示早前在上水上巴士時，剛好有1名女子上車，並以普通話問樓主：「哪裡投錢？」樓主指一指錢箱位置，便看到對方「將一疊$20港幣直接入咗落錢箱度」，樓主隨即提醒車資只需10.5元，女子回應道「不是$105嗎？」，樓主聽後大感無奈。

樓主後來留言指，該名女子當時一口氣便放了5張20元紙鈔入錢箱，「然後仲想繼續入」，又指對方沒有打算使用電子支付工具，「佢完全冇攞過手機出嚟，反而銀包有一大疊銀紙」。

樓主後來留言指，該名女子當時一口氣便放了5張20元紙鈔入錢箱，「然後仲想繼續入」。（示意圖 / 資料圖片）

網民笑言：振興香港經濟

帖文大批網民紛紛熱議，並笑言「$105會唔會夠搭的士去目的地」，不少人更大讚該名女乘客「高質」，「呢啲高質旅客先振興到香港經濟」、「香港好需要呢啲啲旅客」、「呢啲高質旅客。多多都要」。

也有網民猜測該女乘客也許鮮少乘搭公共交通工具，「佢應該係富貴人家，好少搭公共交通工具，完全唔覺得$105搭一程巴士唔合理，可能平時揸開車」、「$105車費，佢當香港人真係好有錢？」、「司機有冇退款？或者同佢講聲？」、「咁司機會唔會退返錢畀佢？」