澳門巴士港男被女乘客強佔座位：半個位畀晒你？　網民籲不可啞忍

公共交通人多擠迫，但不可貼得太近令人不安。有港男在澳門坐巴士時，有女乘客不理男女受授不親，竟用半邊臀部挨坐在他的位置邊緣，令他只好夾緊雙腳迴避，並拍下照片在網上公審。不少網民也表示見慣不怪， 不過有人認為要出聲反映不滿「請謹記忍一時激X親自己，退一步益X埋人哋」。



樓主拍下被女乘客強行佔座位的情況。（Threads圖片）

有港男在Threads上發相，從相片可見，他在澳巴坐巴士，有位女士將半個臀部挨坐在他的座位邊緣，已緊貼住樓主的大腿，讓樓主十分尷尬，嬲到爆粗「我X你老X我半個位畀晒你係想點」。

網民認為不可啞忍：退一步益X埋人哋

帖文引來網民熱議，「咁樣坐落嚟你都忍？傻咗」、「拎隻腳頂開佢」、「佢哋毫無邊界感，不斷挑戰你底線」，有人指是因「佢哋最鍾意挨身挨世，博你頂唔順唔坐，讓個位出嚟」。

有網民在留言區發布曾遇過大腿上被書包入侵。（Threads圖片）

網民分享類似經歷示範如何反抗

有人認為不應啞忍，要出聲反抗「請謹記忍一時激X親自己，退一步益X埋人哋」、「好奇怪，佢哋喺地鐵高鐵反而冇咁見過，所謂出遊就現形」，有網民分享類似經歷，「搭地鐵無端端一個屁股得落嚟 (張櫈已經坐滿咗人)，我一掌推開佢，嗰個大碌人仲扮可憐望住我，我即刻X佢老X，只要你肯出聲鬧，佢哋真係會彈開，你愈唔出聲佢哋就愈恰你」。