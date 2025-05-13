希臘驚現AI離婚案！人妻竟因ChatGPT解讀「咖啡渣」指控丈夫外遇

在希臘發生一起匪夷所思的離婚案件，一名結婚12年並育有兩子的女子，竟因為ChatGPT「解讀」了一張杯中咖啡渣照片，懷疑丈夫外遇，最終堅持提出離婚。該事件不僅引發外界對人工智慧角色的討論，也反映出人們對科技過度依賴的潛在風險。



一名結婚12年並育有兩子的女子，竟因為ChatGPT「解讀」了一張杯中咖啡渣照片，懷疑丈夫外遇，最終堅持提出離婚。（資料圖片）

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據《希臘城市時報》報導，這名女子近來沉迷數位版咖啡渣占卜術，利用AI工具進行學習與解讀。她在一次占卜過程中，拍下丈夫喝完的希臘咖啡杯底照片並上傳給ChatGPT，試圖讓AI解釋咖啡渣圖案。

令人震驚的是，ChatGPT竟回覆稱杯中圖案可能隱含一名名字以「E」開頭的年輕女子，並暗示丈夫與此人之間有「命中註定的關係」，兩人之間有染。女子竟深信不疑，認定丈夫出軌，隨即要求對方離婚。

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根據丈夫說法，他對妻子向AI問卜的行為一笑置之，「我覺得這簡直是胡扯」，但沒想到對方認真到直接告訴孩子「爸媽要離婚了」，甚至在他尚未同意分居的情況下，三天內就收到正式的離婚文件。

他表示，這並非妻子首次陷入類似迷信狀態，「她過去曾聽信占星師的話，花了一年才接受那一切是虛構」。如今，AI竟成了新一代「數位神諭」，成為她決定人生大事的依據。

針對這單案件，丈夫方面的律師表示，人工智慧的占卜說法不具法律效力，強調在缺乏實質證據前，當事人應被視為無辜。此案目前已進入法律程序。

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