零裝備單車黨出沒！2男狂飆3分鐘超越40車　後續疑炒車網民斥害人

駕駛人士注意，公路上有零裝備單車黨出沒！網上近日流傳影片，可見2名男子騎着單車，零安全裝備在港島馬己仙峽道高速落斜，可見他們「逢車過車」，多次越過雙白線，變成逆線行駛兼試圖扒頭；如果對面線有車輛時，單車黨則不敢繼續逆線行車，反而在原線從車輛的左邊駛走，沒有一刻猶豫。2名單車友憑這2大狠招，在3分鐘影片內超越大約40輛車，十分瘋狂。



網民直斥「拉得，危險駕駛」，更認出零裝備單車黨於今年初已有片段流出，而其中1名單車友終炒車，幸其他車輛及時停車才未有撞及，否則後果嚴重。墮地男子其後拾起單車，助跑幾步上車揚長而去。由於2段影片中出現的單車男衣著相同，故相信是同日拍攝，而年初的影片是汽車「車cam」所拍，近日流出的影片則是另1名單車男拍到的影像，可視為「炒車前傳」。



零裝備單車黨跟在藍色私家車後方。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

片主不滿被阻，於是從藍色私家車左邊駛過，可見空間狹小，十分危險。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於落斜方向多車，但對面線剛巧沒有車輛駛經，零裝備單車黨越過雙白線扒頭，甚至一直逆線行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

由於落斜方向多車，但對面線剛巧沒有車輛駛經，零裝備單車黨越過雙白線扒頭，甚至一直逆線行駛。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

2名單車友零安全裝備騎車

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長約2分42秒，影像相信是其中1名單車身上鏡頭拍攝，把2條影片合併而成。現場是半山馬己仙峽道落斜方向，2名單車友沒有配戴頭盔、反光衣和其他裝備，在現場風馳電掣，片主本身停在藍色私家車車尾，同行男子突然高速插在前方位置，片主不滿被阻，於是從藍色私家車左邊駛過，該位置十分狹窄，顯得危險。

由於落斜方向多車，而對面線剛巧沒有車輛駛經，單車男遂越過雙白線扒頭，甚至一直逆線行駛，面對急彎都沒有害怕，超越多輛私家車、電單車和的士。

零裝備單車黨「逢車過車」，高速頗高。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

零裝備單車黨逆線行駛，轉彎時仍然高速。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

零裝備單車黨逆線行駛，轉彎時仍然高速。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

齊齊逆線飛馳越過40車

如對面線有車駛至，零裝備單車黨為免迎頭捱撞，就會立即切回落斜方向，同行友人甚至駛近雙白線，打算等待機會就立即狂飆，直至對面線無車時，2人立即再次逆線飛馳「逢車過車」，直至再度有車時又重施故技，並不時在落斜方向的私家車左邊駛過。零裝備單車黨憑這2招，在不足3分鐘影片內超越大約40輛車輛，完全是「頭搖又尾擺，飛翔境界」，過程險象環生。

等到對面線無車駛近時，零裝備單車黨立即再次逆線飛馳「逢車過車」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

一旦對面線有車，零裝備單車黨為免迎頭捱撞，就會立即切回落斜方向。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

3條行車線左穿右插高速飛馳

當接近市區時，落斜方向變成3條行車線，片主猶如駕駛電單車或私家車，在行車路之間左穿右插高速飛馳，幸沒有釀成意外，之後單車男按照燈號停下，但未見同行男子身影。

接近市區時，落斜方向變成3條行車線，片主在行車路之間左穿右插高速飛馳。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

單車男其後按照燈號停下，但未見同行男子身影。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

▼▼2025年1月4日網上流傳車cam片拍到單車友自炒跌倒▼▼

落斜期間，1名單車男越過雙白線扒頭。（車cam L（香港群組）Facebook / Hiutun Chan）

單車男掟彎時疑失平衡，從單車跌落地上。（車cam L（香港群組）Facebook / Hiutun Chan）

及時停車。（車cam L（香港群組）Facebook / Hiutun Chan）

今年初已流傳同類影片

2025年1月4日，網上流傳1條汽家車「車cam」拍攝的影片，有1名零裝備單車男在半山馬己仙峽道落斜方向越線試圖扒頭，看其衣着與外套款式，與5月最新流傳的影片相同，相信2段影片正是在同一天拍攝。

在1月的片段中，見到單車男轉彎時懷疑失平衡，不慎從單車跌落，四肢攤開趴在地上，幸其他車輛及時停車，另1架單車則從後飛馳駛走。墮地男其後起身拾起單車，助跑數步登上單車繼續狂飆。

單車男自起爬起拾回單車。（車cam L（香港群組）Facebook / Hiutun Chan）

單車男助跑幾步，重新出發。（車cam L（香港群組）Facebook / Hiutun Chan）

網民︰一心尋死

許多網民批評零裝備單車黨害人害己，「又無反光衣，仲要左穿右插，喺度害人」、「死亡近在咫尺」、「仲要逆線，自己衝落山好啦，唔好害到其他司機」、「専揀馬己仙峽道最多車既時間嚟飛，睇嚟係一心尋死」。

（綜合）