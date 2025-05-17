小姑未婚懷孕叫大嫂給錢生！人妻1事拒絕反被鬧　老公反應極心寒

夫家竟變人生累贅？台灣1名人妻發帖訴苦，稱與丈夫育有1個孩子，現時住在她父母留下的房子，本來眼見生意經營終於漸見起色，可是卻被迫每月幫奶奶償還賭債，致使經濟拮据。而當人小三的小姑近來未婚懷孕，竟要求搬來同住，還叫人妻付產檢及生產費等開支，被拒後反批評她「殘忍」。而令人心寒的是，當她向丈夫求助，對方竟冷漠表示「溝通不了」，毫不體諒她的處境。網民得知後都留言鬧爆樓主丈夫一家是「吸血鬼」，「一家子都是問題」、「填不滿的無底洞」。



台灣1名人妻背負奶奶賭債，如今還被要求承擔小姑的產檢及生產費等開支。（《怪胎》劇照）

該名台灣人妻在Facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，表示丈夫的妹妹早前介入他人婚姻，結果懷孕，目前處於未婚懷孕狀態。而奶奶及小姑因此提出要求，想搬進樓主與丈夫的家中「方便照顧」，甚至要求她幫忙付產檢及生產費用，還已預訂了高級陪月中心。

被迫每月幫奶奶還賭債

樓主透露，她與丈夫目前住的房子是她父母留下的，「房子是我爸媽留下來的回憶」，之前有賭博習慣的奶奶過來同住，向他人借下賭債後跑路，導致債主登門追債。她不捨父母留下的房子，於是協議幫奶奶還錢。目前她還在幫奶奶償還每個月6萬台幣（約1.5萬港元）的賭債，由於經濟壓力而不敢生第二胎。

樓主透露，她每個月要幫奶奶還6萬台幣（約1.5萬港元）的賭債。（《麥路人》劇照）

拒幫小姑反被鬧

因此對於小姑的要求，樓主表示真的無法幫忙，並向對方建議如果真的沒錢生養，應考慮墮胎，「不要耽誤孩子」。誰知小姑竟批評她「怎麼可以這麼殘忍」，稱腹中骨肉是「愛的結晶」，還反過來叫樓主把小孩送走，「小姑居然說叫我把我的小孩送他人領養」。

丈夫冷漠令人心寒

樓主稱曾請丈夫幫忙處理，但丈夫竟表示「溝通不了」，還反問樓主「不然要逼他怎樣」。樓主頓感寒心，但因目前經營的公司登記在丈夫名下，基於房子、孩子等因素，「無法允許我說走就走」。

樓主拒絕幫忙，反被小姑批評她「殘忍」。《BABY復仇記》劇照

網民狠批樓主夫家「吸血鬼」

樓主糟糕的家庭狀態引起網民熱議，不少人留言批評樓主丈夫一家，「一家子都是問題」、「他們就是『吸血鬼』，填不滿的無底洞」、「婆婆的賭債你老公怎不付？」、「你幫了小姑付產檢費，後面她還會要你幫忙養小孩」。

大批網民都心疼樓主，並建議她離婚，「為何你還要這樣委屈？你爸媽知道會很難過」、「住得房子是你娘家父母給的，憑什麼給那不知羞恥的母女住進來」、「離婚把他們全部人都趕出去」、「真心建議你離婚帶走小孩，不要再被他們吸血了，還債的錢你可以獨立撫養小孩吧」、「找專業律師去諮詢吧，不管是公司還是婚姻部份」。

（「毒姑九賤婆媳討論區」Facebook）