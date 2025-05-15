遭女保安阻上樓　外賣員爆粗互罵：咁大權力呀？　挑釁影片惹熱議

網上再流傳「外賣員大戰女保安」影片，女保安激動指罵，阻止外賣員上樓送外賣，「唔畀你上！」，外賣員反擊，「同個客講，順便同埋你主管講，搵過第二份工啦，好冇呀？」、「哇，咁大權力呀？」，兩人爆粗互罵1分多鐘，外賣員一度揚言要報警。



影片引來網民熱議，有人支持女保安，「我唔信阿姐會無情情發火鬧人，一定前面有啲事發生咗先會咁」、「外賣仔成日搞事，以為自己好有趣味」，不過亦有人說「好多保安X以為自己係差佬嚟」、「特別去啲高尚住宅，啲保安都覺得自己高人一等，唔講以為你喺到有份住」。



而片主事後解釋發生口角起因，「入咗座頭摸緊身份證，佢以為我直上，一嚟大聲X喝，喂身份證啊」，相信是覺得女保安態度不好而拍片互罵。



網上再流傳外賣員大戰女保安影片。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

該外賣員於facebook群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」上載1段1分20秒影片，表示「今日咁靜，畀啲娛樂大家開心下先」。影片見到，女保安打電話期間，外賣員挑釁說「點呀，X唔X呀？」，女保安立即火起，大力放下座枱電話話筒，問「你想點呀？」，外賣員回答「唔係，X唔X我老母呀」，女保安指罵「你係唔係X我呀」、「X你老X」。

外賣員大戰女保安 爆粗互罵

外賣員繼續挑釁道「ok，好上鏡呀，點呀，仲有咩發表呀」，兩人互問「想點」，外賣員答「我想點？我想送外賣囉」，女保安大喝一聲「唔畀你上！」，外賣員問「哦，收到！得，知道，同個客講好冇呀？」，女保安激動說「同啲客講呀！你講呀！」，外賣員表示「同個客講，順便同埋你主管講，搵過第二份工啦，好冇呀？」，女保安愈發激動，「你有本事你講！」，外賣員說「我梗係有本事啦！」。

外賣員挑釁說「點呀，X唔X呀？」，女保安立即火起，大力放下座枱電話話筒，問「你想點呀？」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

外賣員回答「唔係，X唔X我老母呀」，女保安指罵「你係唔係X我呀」、「X你老X」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

女保安：唔畀你上！ 外賣員：咁大權力呀？

女保安走出辦公櫃枱，外賣員立即表示「哇，我好驚呀」，女保安走到鏡頭前問「你想點呀？」，又重複說不讓上樓送外賣，外賣員驚訝道「哇，咁大權力呀？」，女保安說「係呀！」，外賣員表示「好喎，打X我呀，好X驚呀」。

外賣員揚言報警

由於女保安每句喝罵都重複外賣員所說，外賣員指出「唔好跟我口水尾啦」，女保安反問「我跟你口水尾又點呀？你吹呀？」，因手指指被罵，女保安遂反擊，「指X你又點呀？」，外賣員揚言要報警，「篤到我呀你，報警拉X你」，女保安聲嘶力竭，「你告呀！報警呀！」。兩人繼續互相「問候」一輪，最後以外賣員1句「好X驚呀」作結。

女保安走出辦公櫃枱再戰。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

女保安走到鏡頭前問「你想點呀？」，又重複說不讓上樓送外賣。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

網民：外賣仔撩交嘈

有網民留言批評外賣員，「拍住片咁樣影？冇頭冇尾，人哋無端端爆X你，你都唔方好得去邊！拍X住片就以為自己啱晒？係咁喺到撩皮！試下喺條街咁串好快俾人打！」、「我都覺個外賣仔好X街，正正常常無端端人哋點會跳掣，佢肯定又周圍辣X人，之後就拍人片」、「做過外賣仔，做過保安，只可以講好多外賣仔真係撩交嘈」。

因手指指被罵，女保安遂反擊，「指X你又點呀？」。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

網民：做保安要控制好情緒

不過也有網民認為女保安要懂得控制情緒，「你做保安着得起套制服就要控制好自己情緒，人哋撥一撥癲成咁？」、「就算點都好，返緊工做服務性行業，點都要忍一忍，着住件衫代表公司，有乜唔掂咪報警處理」。

有外賣員行家同情片主，「師兄真係慘，所以話行外人永遠都唔X明啲保安幾X惡爺。佢哋就係會無啦啦無頭無尾咁樣爆X啲外賣員，成日以為我哋唔合作唔登記，就大聲喝X」。

兩人繼續互相「問候」一輪，最後以外賣員1句「好X驚呀」作結。（fb群組「香港外賣及速遞平台綜合交流群」影片截圖）

片主：被喝罵拎身份證登記資料

片主其後留言補充事件起因，「入咗座頭摸緊身份證，佢以為我直上，一嚟大聲X喝，喂身份證啊」，又向網民說「阿姐發癲我唔拍片？我唔拍片你有X得睇啊」。