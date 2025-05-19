九巴App三葉草和尺意思是？網民笑估：祝你好運　九巴仔現身解答

相信不少人等巴士時，都會拿出手機查看巴士應用程式的到站訊息，那大家又是否知道九巴應用程式中的三葉草和尺子是什麼意思？有網民近日好奇發問三葉草意思，引來各種爆笑猜測，「架車會有芫茜賣」、「時間未必準，good luck的意思」、「會有好運加成，落車可以買六合彩」。



帖文引來九巴小編「九巴仔」現身解開謎底，「收返埋大家大膽嘅想法先，塊三葉草係代表緊嗰架巴士係太陽能巴士或者電動巴士呀」。而九巴Threads專頁的已釘選帖文亦有解答，尺子代表「巴士載客量資訊」。



有網民近日好奇發問，九巴應用程式中三葉草的意思。（Threads圖片）

「其實呢塊葉係咩意思？」有網民於Threads發文上載九巴應用程式截圖，問到底到站訊息時間旁的三葉草是代表什麼。有網民爆笑猜測，「只歡迎素食者乘搭！」、「怕羞草，代表畀I人搭」、「車長姓葉」、「個司機係食齋」、「祝你好運，司機有機會飛站」、「我成日以為佢係喺度笑我，好彩嘅話就追到架巴士，懶係送個四葉草畀我祝我幸運」。

有網民就留言分享他早於今年年初已發文問過，「其實呢把尺同個塊葉係咩意思」。（Threads圖片）

網民齊估九巴App三葉草和尺的意思

有網民就留言分享他早於今年年初已發文問過，「其實呢把尺同個塊葉係咩意思」，當時有網民猜測尺子代表「司機嘅膀胱容量」、「油缸容量」、「把尺係講緊架車溫度有幾多」、「架巴士揸得有幾快，把尺完全喺個司機到」。當時有網民認真解答，「把尺係指車上大約有幾滿，塊葉指車頂裝咗太陽能板」。

九巴小編「九巴仔」去年8月曾發文解答過應用程式的各種符號。（Threads截圖）

九巴仔發文講解符號意思

因應不少市民抱有疑問，九巴小編「九巴仔」去年8月曾發文解答過應用程式的各種符號，指出雙輪椅代表「識別設有雙輪椅泊位設計嘅巴士」、尺子代表「巴士載客量資訊」、三葉草代表「識別太陽能巴士」。

九巴太陽能巴士。（九巴網頁圖片）

九巴太陽能巴士。（九巴網頁圖片）

九巴仔早於2023年10月在facebook專頁發文，解答三葉草意思。（「KMB 九巴專頁」fb圖片）