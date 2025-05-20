機場險「被偷行李篋」　機警女生靠1招「10分鐘從小偷手裏拿回」

小心看管個人財物！有女生在小紅書發帖，表示近日坐飛機回港，在香港國際機場取託運行李時，發現1名「衣着體面的」女子從行李帶取下了和她「同款」的行李篋。樓主甚是機警，因擔心對方會否拿錯而及時上前詢問，結果對方承認「拿錯」並將之歸還。本來樓主也相信只是誤會，誰知機場工作人員卻提醒她該名女子之後沒有返回行李帶方向取行李，而是「走掉了」。樓主驚覺對方可能是打算偷行李篋，於是發帖分享經歷，提醒他人小心。



而當帖文在網上引起關注後，樓主竟收到1名自稱「香港機場便衣警察」的網民私訊，稱想了解事件。樓主並未輕信，反而截圖嘲笑「騙子們上線了」。而樓主先後遇上「小偷」及「騙子」的經歷也令網民爆笑，「姐，你可真牛啊」。



有女生發帖稱近日在香港機場疑被偷行李篋，所幸她及時發現並詢問對方，最終順利取回行李。（小紅書）

該名女生在小紅書以「香港機場10分鐘從小偷手中拿回行李」為題發帖，提醒他人小心行李。她稱日前從新加坡乘飛機返港，到達香港國際機場後，她便前往行李領取區。由於當時有3個航班的行李都安排在同一條輸送帶，所以聚集了不少乘客。她坦言當時「非常安心」，一是認為這個時代已沒有人偷行李，二是對香港治安有信心，「三是小偷還要進機場偷是不是成本有點高了？」。

樓主透露，她的行李箱價格較高，「確實看得出價格」，且是淺藍色的「比較好認」，因此當見到1個「穿的很decent（體面）的年輕女生」，從行李帶上取下1個淺藍色行李箱時，她略為警覺，「畢竟撞色也很正常，但是多考慮了幾分鐘，覺得萬一要是拿錯了，真的也很麻煩」，於是便走向該名女生查詢。

樓主稱1名「衣着體面的」女子從行李帶取下了和她「同款」的淺藍色行李篋。（示意圖／非當事人，GettyImages）

陌生女生聲稱「拿錯」行李

該名女生已打算離開，樓主上前截停並以英文向對方說明自己也有個一樣的行李箱，在說出名字後，表示希望可以比對一下「行李條上的名字」。結果，對方看了行李條後，以廣東話表示「是哦。真的是XX（樓主名字）哦」，隨後解釋「不好意思，拿錯了」，並將行李箱交回給樓主。

好心人提醒似乎並非「誤會」

樓主指此時仍相信對方只是不慎拿錯，但之後1名推着輪椅的機場工作人員經過詢問樓主「她真的拿了你的箱子嗎？」，工作人員及輪椅上的老太太都好意提醒樓主「好像不是哦，你拿回箱子之後，她並沒有回到行李帶方向哦。而是走掉了哦」。而樓主回頭查看亦發現行李帶附近，的確不見該名女生的身影。

樓主直言「非常震驚」，因為完全不覺得有人會偷行李篋，「還是細心打扮過年輕女生！而且還在香港機場！」，她又表示慶幸有及時取回行李篋，否則可能已被人取走，「雖然箱子裏沒有什麼太貴重的東西，但被拿走真的也很煩。而且出香港的行李區是不需要核對行李條名字的」。

女生交還行李篋給樓主後，似乎直接離開，並未繼續等候行李。（示意圖，GettyImages）

網民稱：順手牽羊黨

樓主事後發帖提醒網民，要看管好個人財物，及盡量或靠前拿行李，「無論是被偷還是拿錯箱子，真的很麻煩」，又指「對什麼樣穿着以及無論什麼性別的陌生人，還是要多留一個心眼」。

有網民表示震驚，「沒想到香港機場也會這樣」；亦有人指「就是順手牽羊黨，箱子上還是要掛點貼點醒目的標記」、「出國只拿爛的沒人要的箱子」。

樓主事後收到1名自稱「香港機場便衣警察」的網民私訊，稱想了解事件。樓主並未輕信，反而截圖嘲笑「騙子們上線了」。（小紅書）

樓主事後收到1名自稱「香港機場便衣警察」的網民私訊，稱想了解事件。樓主並未輕信，反而截圖嘲笑「騙子們上線了」。（小紅書）

後續神展開 疑再遇「騙子」

而在帖文爆紅後，樓主竟收到1名自稱「香港機場便衣警察」的網民私訊，對方以簡體字表示「這宗行李案件，我們想問一些詳情，如果你有空的話麻煩聯繫我～」。樓主並未輕信，而是截圖後上傳網上稱「後續：大家注意，騙子們上線了。大家當心」。有不少網民亦覺得對方不可信，「直接舉報」、「你說你是ICAC的，問問他慌不慌」、「你沒報警哪來警員聯繫，假的」。

（小紅書）