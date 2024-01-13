機場巴士現偷篋賊？中途站拎篋下車　醒目司機揭發1招制止獲激讚

外出旅遊想要玩得盡慶，前提先要好好保管自己財物！有馬鞍山街坊於元旦日（1月1日）早上搭乘A41P前往機場，中途突然有人下車，並想取走架上行李篋，幸好司機發現並喝罵，對方才敗走，因而提醒他人多加留意自身行李，並讚揚司機專業。網民質疑對方「笨賊」，「去緊機場班次，有人無啦啦中途站，拎篋落車都好明顯有古怪」，又建議可於行李多加1物，以避免被賊人有機可乘。



有馬鞍山街坊搭乘機巴往機場時，目睹有可疑人士疑想偷走行李篋下車。（互聯網圖片）

「近日搭A41P機場巴士會擺放行李之乘客請留意」。該街坊在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖，指事發於元旦日早上約8時45分，他搭乘由烏溪沙開往機場的城巴路線A41P，並坐於車廂較前方位置，目睹有「白撞人士」在富安巴士總站以及錦泰苑站下車時，疑想混水混魚偷走行李篋。

樓主表示，幸好司機發覺異樣出言制止，對方被喝罵後隨即放下行李離開，故提醒附近街坊搭乘巴士時要多加留意自身行李，同時讚揚司機專業，預告「會去搵你公司表揚你」。

有網民建議可買條網絲緊附行李，避免被賊人有機可乘。（FB「馬鞍山之友 2.0」圖片）

有網民大讚司機醒目，又揶揄偷篋者是「笨賊」，「其實都未去旅行，行李箱得衫褲，咁都偷？」、「去緊機場班次，有人無啦啦中途站，拎篋落車都好明顯有古怪，掉轉返緊烏溪沙就難捉」，又指出是次司機發現或屬僥倖，「其實一直都覺得好唔安全，個賊都應該唔係第一次，人多真係叫車好過」、「疫情前親眼見到有人喺濱景落車，好似揀貨咁揀咗幾分鐘，可能唔啱心水就咁落咗車」。

有留言則指出不少人警覺性低，「最蠢就係擺低（行李）在樓下然後上去坐，大安旨意咁全無警覺性」，並建議可嘗試以下方法，避免被賊人有機可乘，「搵條網絲，尺寸自己揀。雖然麻煩但唔使坐喺樓下睇住啲行李」，並強調網絲一定要寄倉（意指鎖扣並緊附行李上）。

（FB「馬鞍山之友 2.0」）