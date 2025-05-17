在台日男跟蹤長髮短裙醉娃！圖硬上驚見是男的　強逼口交後續更衰

台灣發生男男性侵案。在台北市經營酒吧的日籍男子在店內工作期間，發現1名長髮短裙醉女從店外經過，日男見到對方多次跌倒，隨即步出店外跟隨對方返回住所打算硬上，卻赫然發現對方竟是男性。由於日男當時已慾火中燒，所以強逼對方口交，事後竟然丟下500新台幣（約127港元）才離開，受害人受辱後報警求助。



案件經一審後，被告入獄3年2個月，執行完畢後被驅逐出境，但被告經上訴後，高等法院認為被告有悔意，已和受害人和解，改判刑2年，但緩刑5年，同時提供200小時義務勞務，卻毋須驅逐出境。



在台灣的日男見到1名長髮披肩的短裙「女子」經過，覺得對方面容姣好身材曼妙，於是起了色心，跟從對方回家後企圖性侵。（示意圖/gettyimages）

見到長髮「醉娃」起色心

台媒於今年5月報道，日籍男被告姓和田，來台多年，懂得當地語言和擁有台灣居留證，在台北市林森北路上開設日式酒吧。2024年5月14日下午2時許，和田在店內處理裝潢事宜，其間見到1名長髮披肩的短裙「女子」經過，覺得對方面容姣好身材曼妙，但當時受害人因公關工作已多天陪酒，疲勞加上酒精影響，所以走路不穩，踉蹌了2至3次。

發現「她」是男性 仍然強迫口交

和田認為機不可失，於是跟隨對方步伐，受害人走到附近大廈2樓住所，準備取出鎖匙開門，和田突然從後詢問「你住這裡嗎？」，受害人驚覺危險連忙否認。和田繼續獻殷勤，詢問「要不要送你回家？你家住哪裡？」，受害人前往頂樓暫避，但反而退無可退，和田此時伸出狼爪，卻發現對方是男性，但因慾火難耐，就說了1聲「對不起」，繼而強壓受害人頭部強迫口交。和田完事後取出500新台幣（約127港元）丟在地下，要求受害人收下，最後轉身離去。

和田認罪後，最初入獄3年2個月，經上訴後緩刑5年，同時必須提供200小時的義務勞務，免除驅逐出境。（示意圖/gettyimages）

一審判囚3年2個月 服刑後驅逐出境

受害人受辱後報警求助，警方經調查後拘捕和田，但他辯稱雙方同意發生關係，檢方卻認為受害人當時疲累不堪，沒有能力反抗，所以才遭到和田性侵，控告「乘機性交罪」罪名。案件在台北地院進行一審，被告承認罪行，並和受害人達成和解，但法官認為被告行為對受害人身心造成難以抹滅的傷害，對社會治安危害甚大，仍然判刑3年2個月，執行完畢後驅逐出境。

二審改判緩刑5年 免除驅逐

被告不服上訴，高等法院進行二審，5月13日宣判，考慮到被告有歉意，並和受害人和解的，改判有期徒刑2年，但緩刑5年，同時必須提供200小時的義務勞務，免除驅逐出境，全案仍可上訴。

（綜合）