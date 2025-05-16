暖心！的士車資付款未成功　司機乘客各發帖尋人　網民推po助相認

網絡力量的確強大！近日有的士司機發帖尋乘客，稱於荃灣接載1名女子，對方使用PayMe付款卻不成功，但當司機發現時，早已駛離該處。而事實上，該名女乘客亦在發現付款失敗後，緊張發帖尋找司機，希望可以交還34元車資。雖然兩人都有尋找對方的心，但要在茫茫人海尋人自非易事，所幸大批網民留意到帖文後，紛紛幫忙留言及轉載。最終在司機發帖的2小時後，成功與女乘客相認，而女乘客亦信守諾言繳付車資，並留言感謝網民「謝謝今晚各位參與到呢場暖心嘅香港故事」。



有的士司機及乘客因車資付款未成功，分別發帖尋人，最終在網民幫助下順利相認。（《降魔的》劇照）

該名的士司機於15日晚上約9時在社交平台Threads發帖求助，稱當晚8時許於荃灣愉景新城接載1名女乘客往如心廣場，因見女乘客十分匆忙，故讓她使用PayMe付款，誰知之後卻發現付款「未能成功」。因此他發出「尋人啟示」，希望借助網絡力量找到女乘客，他更直言「我收唔到錢唔緊要，主要係擔心佢冇畀錢夜晚瞓唔着」。

女乘客也發帖尋人

而原來同一時間，女乘客也在發帖尋找該名年輕的士司機。她於當晚稍後時間發文「召集脆友幫手搵人」，說明當時情況，指她當晚乘坐的士總車費為33.2元，她原想以現金付款，「但司機哥哥好似冇散子」，而司機體諒她趕時間，便提出改以PayMe收款，並展示收費二維碼。

的士司機及乘客分別發帖尋人。（Threads）

女乘客在帖文展示PayMe「系統問題」截圖，指當時在車上見到版面顯示「過咗數」，「但最後唔知點解又彈返啲錢畀我」。她稱發現交易失敗時已步入商場，而的士已經駛離，雙方又沒有電話號碼記錄無從聯繫，最終她決定發帖尋人，「如果你係呢位年輕嘅司機，請DM我，我嗱嗱聲轉返錢畀你，大家做生意都唔容易呀！」。

女乘客在帖文展示PayMe「系統問題」截圖。（Threads）

熱心網民轉發帖文終助相認

本來兩人並無交集，要尋人可說是大海撈針，所幸大批網民們整夜點讚、留言及轉發，「啱啱碌到司機post，我搵下先」、「正話好似有個司機出po又係話Payme收唔到錢，係咪同一個？」。在網民努力「推Po」幫助下，終令兩人相認。

女乘客於司機發帖約2小時後，在網民幫助下找到對方，並在帖文下留言「我喺到啊～都搵緊你」。兩人順利交接，女乘客之後轉帳34元給司機，並表示「大家！人搵到，數已過！謝謝今晚各位參與到呢場暖心嘅香港故事」。

女乘客於司機發帖約2小時後，在網民幫助下找到對方，並在帖文下留言「我喺到啊～都搵緊你」。（Threads）

女乘客亦信守諾言繳付車資。（Threads）

事件感動大批網民

事件令網民大為感動，不少人更直言「好熱血」、「果然無失望」、「真係好神奇」、「係一個暖心嘅故事」，亦有人指「好司機+好女仔」、「呢啲先係social media（社交媒體）應有嘅功能嘛，有心人」、「好犀利呀！咁樣都搵到」、「喺threads就係要睇依啲，唔關自己事但好開心」。有網民則笑言「緣份嘅開始」、「幾時擺酒」，令人忍俊不禁。

（Threads）