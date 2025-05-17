日本酒店房再被潛入！女住客睡中被摸腳　被捕男子身份曝光更心寒

日本再有酒店房間遭人潛入！繼早前有烏克蘭女子入住東京酒店房間時，驚見1名亞裔男子躲在床底後，近日當地再爆出類似事件，而且情節更恐怖‧。



事緣1名女子今年2月入住香川縣1間酒店，當她鎖門熟睡時，突然感到遭人摸腳，驚醒後立即反抗。事隔約2個月，受害人決定報警求助。警方接報後到案發酒店調查，今年5月拘捕1名男子，而其身份竟是酒店男員工，當局正調查他是如何進入房間。



受害人熟睡期間遭人摸腳，驚醒後十即反抗。（示意圖/gettyimages）

熟睡期間遭摸腳驚醒

據了解，34歲受害人來自大阪，事發於2月25日，她和1名熟人入住香川縣滿濃町1間酒店，當時2人鎖好房門，然後入睡。直至凌晨時份，受害人感到遭人觸摸雙腿，驚醒後十即反抗，犯人隨即逃去。

直至同年4月中旬，受害人終於聯絡琴平警察署報警求助，案件才得以曝光，但未知為何會遲了約2個月才報案，而涉事酒店亦沒有就事件報警。

酒店男職員澤田裕大事後被捕，向警方承認罪行。（示意圖/gettyimages）

被捕男子竟是酒店員工

警員接報後到酒店跟進調查，至5月15日以涉嫌非法侵入和企圖猥褻罪名，拘捕28歲男子澤田裕大，而其身份竟是酒店員工。據了解，澤田承認罪行，表示「毫無疑問，我未經允許進入客房，觸摸正在睡覺的女士的雙腿」，警方正調查澤田如何進入房間。

烏克蘭女子霍緬科單獨入住東京1間酒店的房間，聞到房中有怪味，發現有男子藏在床下底，嚇得她大叫，對方落荒而逃。（影片截圖）

第一晚回酒店沒有異樣，她會鎖上防盜鎖。（影片截圖）

第2晚霍緬科聞到房中有怪味，發現有男子藏在床下底，嚇得她大叫，對方落荒而逃。（影片截圖）

烏女住東京酒店 房內發現亞裔男子躲床底

烏克蘭女子霍緬科（Nataliia Khomenko）於今年4月25日發布影片，稱入住東京APA HOTEL兩國站分店，第1晚相安無事，第2天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有亞裔男子匿藏在床下底，嚇得她尖叫，男子落荒而逃。

涉事酒店雖然設有閉路電視，但沒有拍攝到對方，霍緬科搬到其他旅館，經過交涉，涉事酒店才願意退還3晚的住宿費600美元（約4,600港元），但她索賠1,600美元（1.2萬港元）慰問金，酒店表示沒有賠償規定，霍緬科卻認為酒店在事件上有管理不周的責任。

霍緬科指警方到場調查後卻未能找出入侵者。（影片截圖）

同類事件去年同樣發生

另外，有女網民在2024年10月匿名表示，入住滋賀縣彥根市的1間旅館，晚上10時多遭1名戴着口罩的男性工作人員擅自打開房門，最後她報警處理，職員卻向警察解釋檢查故障雪櫃，豈料開錯房門，她除了接受對方道歉之外，也別無他法。

（綜合）