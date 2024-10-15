女性獨旅真的要注意安全！



一名女網友指出，她以為日本算是相當安全的國家了，沒想到她入住位於滋賀縣彥根的一間旅館，晚上10點多遭一名戴著口罩的男性工作人員擅自打開房門，最後她報警處理，職員卻向警察解釋，自己是因為要檢查故障的雪櫃，沒想到開錯門。

最終原PO除了接受對方道歉，也別無他法，整起事件就這樣不了了之。

日本旅遊驚魂｜女生獨住酒店 男職員晚上10點突「擅自開鎖入房」（01製圖）

稱開錯房門 但女網友列出不少疑點 點圖放大看控訴原文及相關照片：

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原PO在臉書社團《京都自由行究極攻略》發文還原當時情況，約莫晚上10點左右，明明房間外有掛著「請勿打擾」的牌子，房門卻突然被人用鑰匙打開一半。

對方也完全沒敲門，所幸行李箱擋在門口，開門的男子才無法完全打開門，但對方還是一直用力推、嘗試打開。

原PO接著用英文喝斥對方，見他沒有要走，房間裡也沒有電話，情急之下便直接衝出房門，尋求他人協助，結果附近全是空房。

就在緊張之際，最遠的房間終於有一名日本房客開門，對方也協助原PO報警，該名男性向警員表示自己是職員，想要檢查故障的雪櫃，但在不知道房間有人的情況下開錯門：

最終警察問我是否接受他的道歉？我除了接受，也想不到還能怎樣。

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原PO提醒旅人，特別是女性，回到房間不外出時，盡量加上防盜鍊／扣，雖然不是完全安全，但最少能卡住一下，爭取時間。

旅遊前也要先了解一下，遇到危急事情時，該打什麼電話求助，旅館還真的有可能沒有電話。

貼文曝光後，網友也紛紛驚呼可怕：

「謝謝提醒，女性選擇酒店時，盡量不要選小酒店小旅館，要入住有點規模的酒店，比較有保障」

「我一直有個習慣，會用行李箱擋住門，再將房間杯子放在門把上，這樣如果有人進來，杯子會掉下來發出聲響，行李箱也因為卡住門，想進來不容易」

「大概6年前，我們在日本酒店也碰到類似情形，之後到國外旅行都會帶上防盜鎖」

「我也喜歡獨旅，前陣子買了攜帶式阻門器」



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