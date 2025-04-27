驚！女子東京住APA酒店　稱有男子匿床底　酒店這樣處理嬲到公審

獨自去外地旅遊要特別提高警覺注意安全。有外國女網民到日本東京獨遊，入住連鎖APA酒店，第二天回酒店後嗅到房內有怪味，竟發現在床底看到一雙眼睛盯住她，原來有名亞裔男子匿藏在床下底，嚇得兩人尖叫，男子落荒而逃。該女網民在網上發布影片講述事發經過，以及酒店後續處理。



樓主指她入住兩國站大山APA酒店及度假村，第二天晚上發現有男子匿藏在床下底。（影片截圖）

樓主獨自到東京旅遊，想不到遇到如此嚇人的經歷。（影片截圖）

第一晚回酒店沒有異樣。（影片截圖）

第一晚回酒店沒有異樣，她會鎖上防盜鎖。（影片截圖）

第二晚樓主聞到房中有怪味，發現有男子藏在床下底，嚇得她大叫，對方落荒而逃。（影片截圖）

樓主在社交平台發有影片，指早前獨自到東京旅遊，入住兩國站大山APA酒店及度假村，第二天她到處觀光完後返回酒店，覺得房內出現1股怪味，她四處找尋氣味來源，發現從床底傳出來，她往床底一看，赫然發現有對眼睛與她對望，雙方也嚇得大叫，對方爬出床底落荒而逃，樓主發現他是一名亞裔男子，立即向酒店投訴及報警。

警方未能找到入侵者

警方到場發現男子遺下外置充電器及USB線，而警方又指酒店因沒有閉路電視，未能找出涉案男子，事件只有告一段落。而樓主透過訂房平台要求全數退款，可是平台表示只會賠償她178美元（約1380港元）的換購券，直至她親自向APA酒店提出要求，酒店才答應全數退款。

樓主勸其他旅客，尤其獨遊者要提高警覺。（影片截圖）

樓主向酒店要求精神賠償被拒

樓主隨即搬到另一間酒店繼續旅程，但她受到心理創傷，整晚也擔心有人闖入而未能入睡，於是向APA要求心理創傷1600美元（12400港元）的精神賠償，但酒店回覆指沒有這方面的條款，又指警方未能找到入侵者，因而拒絕向樓主賠償。

樓主感到十分荒謬，為何酒店管理違反了保障旅客安全條款，讓陌生人闖入房間，而對方又如何知道她的房間只有她一人，她於是公開事件，並勸喻大家外出旅遊要保持警覺。

有網民指「APA標榜床夠高可以放行李箱，高到躲一個人綽綽有餘」。（Threads圖片）

雖然酒店全數退款予樓主，但拒絕了她的精神賠償。（影片截圖）

樓主認為酒店未能保障客人安全，覺得十分荒謬。（影片截圖）

樓主指警方到場調查後卻未能找出入侵者。（影片截圖）

網民：真的好可怕

影片引來網民熱議，「真的好可怕」、「APA都會標榜床夠高可以放行李箱，原來高到躲一個人綽綽有餘，剛還看到有人在床底下看到男性襪子 」。有人認為酒店處理有問題，「身為前連鎖飯店工作人員告訴大家，根本就不可能會沒有監視器，連鎖飯店最保障他們自己的名聲了，所以監視器到處都是，更不用說房門口的走廊上一定有」。

有人認為「這件事超可怕的，在日本觀光客沒辦法受到重視保障，連飯店業者也選擇不願意處理，這件事非常嚴重，而且非常危險，如果對方有武器，是不是我們連這個影片都看不到」，有網民建議進房時要檢查清楚，「身邊有朋友做酒店，教我check in（入住）後第一件事是看床底和開衣櫃，然後看廁所鏡子，因為他說床底有可能會被塞屍體，衣櫃可能有暗門」。不過亦有網民質疑是否真有所謂男子。