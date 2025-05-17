港鐵西裝男批肘靠近胸前　女乘客拍片公審　網民質疑：有心非禮？

為免引起誤會，坐車時還是與他人保持適當距離較好。近日有女生在網上發帖抱怨稱坐港鐵時被1名西裝男「撞咗好多次」，而她拍攝的影片可見，西裝男坐在她旁邊，卻將雙腿「開開合合」，更曲起手肘「過界」伸到她胸前。有網民看完影片後懷疑西裝男「有心非禮？」、「想扮唔小心㬹你個胸呀」；不過也有不少網民認為片中未見西裝男真的觸碰到女子故為其「喊冤」，直言「好無辜」。



有女生在網上發帖抱怨稱坐港鐵時被1名西裝男「撞咗好多次」。（Threads）

該名女生在社交平台Threads上傳一段長約6秒的影片，並表示「咩事啊大佬你撞咗我好多次啦」。

西裝男雙腿「開開合合」、手肘靠近胸前

從影片可見，穿短裙的樓主坐在港鐵的1排座位上，而坐在她左邊的1名西裝男卻曲手作出「自搣肚腩」的動作，同時將手肘「過界」伸到去樓主身前。樓主於是雙手握手機放在胸前，並舉機拍攝記錄。其間，西裝男的雙腿曾「開開合合」，不過就未見有碰到樓主雙腿。

西裝男曲手作出「自搣肚腩」的動作，同時將手肘「過界」伸到去樓主身前。（Threads）

樓主舉機拍攝西裝男雙腿「開開合合」及手肘靠近她的情況，不過影片中就未見西裝男有觸碰到樓主。（Threads）

影片引網議：特登 VS 唔小心

樓主未有說明被西裝男撞到什麼地方，不過有網民看完影片後，就質疑西裝男動機不純，指他「借機揩油」、「有心非禮？」、「想扮唔小心㬹你個胸呀」、「點會隻手無啦啦咁怪咁樣叉去人哋嗰邊，好可疑，咸濕佬」、「想博懵囉～一般男士企或坐都會盡量避嫌」、「係咪非禮唔敢講，但肯定冇邊間感」。

然而也有網民認為影片中並未見到西裝男真的觸碰到樓主，因此覺得他「好無辜」，亦有人表示「有啲男人真係好high㗎唔知點解做緊自己嘢，完全唔覺得影響到人」、「其實男性應該警覺性高啲，因為香港太多人扮嘢想抽水，冤枉咗你就唔好啦」。

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