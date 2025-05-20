公屋二派長康邨！驚見牆身這樣似追債恐嚇怕小孩　港媽想豁免配額

輪候公屋需等候多時才能獲編配單位，是否接受必會慎重考慮。有港媽在公屋討論區發文，指近日二派青衣長康邨，早前去現場視察環境時，發現單位門口牆身「畀人畫到花晒」，懷疑上手住戶曾被追債。由於樓主的孩子尚年幼，「好怕會嚇親佢哋」，疑問可否向房署申請豁免是次配編。



不少人好奇樓主如何看出單位疑似被追債，港媽後來上傳單位外的照片，網民看後笑言「似係啲頑皮仔同無聊人的所為」，又指如屬問題單位，房署會在派樓信上列明，並表示如果拒絕也不會計入編配次數內。



港媽一家三口輪候公屋，近日收到第二派長康邨，上門視察發現單位外牆被畫花，恐曾被追債。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發帖，表示一家三口輪候公屋，第一派石圍角已拒絕，第二派青衣長康邨，雖覺得單位面積細，但早前也前去視察環境。

單位牆身被畫花疑似「追債痕跡」

她發現單位門口的牆身「俾人畫到花晒！疑似係俾人追債嘅痕跡」，由於2個孩子年紀較小，擔心會嚇倒他們，質疑可否向房署書面申請豁免今次配額。

網民建議問保安

網民好奇為何想到被追債，「外牆花有可能係其他單位小孩畫的，亦有可能係原本單位住的人畫的，因為有啲老人會忘記自己單位，家人畫低做記認」、「追債會畫花個牆？早就淋油啦」、「點解唔試吓問隔籬屋會唔會係其他小朋友畫花㗎？」。有人則建議可問座頭保安或鄰居，「去問吓樓下保安個單位精唔精神，上手住咩人，佢哋最清楚」。

港媽一家三口輪候公屋，近日收到第二派長康邨，上門視察發現單位外牆被畫花，恐曾被追債。（示意圖／資料圖片）

倘屬「問題單位」房署會列明

不少人提到如果屬「問題單位」，房署在編配信中一定會列明，「唔會租戶認為有問題就算係問題單位，不過你都可以嘗試吓嘅」，如房署本身認為單位符合不計入配額的條件，編配信上會寫清楚，「唔使你自己去申請」。

港媽上傳單位外照片，牆身被人畫了6個圈及「填色」。（fb群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」圖片）

單位外牆有黑色線畫畫上6個圈

樓主亦上傳單位外照片，有人用黑色線畫畫上6個圈及「填色」，網民一看笑稱「唔似追債所為，似係啲頑皮仔同無聊人的所為，好多舊邨都有呢啲塗鴉加鬼畫符」。

據房委會資料，合資格公屋申請者在編配階段會獲得3個配房建議，未具「可被接納」理由而拒絕所有3個配屋建議將引致有關申請被取消。「可被接納」為拒絕接受配屋建議的理由包括申請者獲相關機構（如醫管局）發出文件，證明基於健康理由無法接受編配的公屋、獲社署或相關機構文件，說明申請者因社會因素不能接受單位、或備有文件證明因離港或住院治療無法如期簽署租約。如申請者有充分理由拒絕配屋建議並獲房署接納，房署會因應特別需要作額外配房安排。

（綜合）