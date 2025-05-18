驚！港女「這樣穿」性感遊西區　途人圍拍揭驚人身份：人生初體驗

「打卡」拍照穿搭要注意場合。本港網絡瘋傳1段「長髮女穿比堅尼馬路打卡」影片，指西區西邊街馬路斑馬線上，有1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮港女展示美好身段，擺出不同健身「POSE」，讓攝影師拍照，也有途人取出手機「加入」拍攝。



影片引來網民熱議，有人批評女子在路中心穿比堅尼拍照行為離譜，「喺唔適合嘅地方，做埋唔適合嘅嘢」、「世風日下」；也有不少網民認為無問題，「其實只要唔阻街，不是大問題，佢又唔係裸禮」、「香港人思想真落後」。



影片在網絡廣泛流傳後，「女主角」於其Treads及IG（Instagram）發布當日拍攝相片，展示自己正臉「真身」，留言「人生初體驗」，令其身份曝光。



本港網絡瘋傳1段「長髮女穿比堅尼馬路打卡」影片。（IG影片截圖）

而影片中港女事後露出「真身」，揭開自己身份，留言「人生初體驗」，獲大批網民「力撐」，「原來係妳，支持！加油」、「師姐唔好理其他人點講，做自己想做嘅嘢就得」。

港女穿比堅尼 西邊街路中心打卡

網上流傳的「長髮女穿比堅尼馬路打卡」影片長42秒，現場為西區西邊街啟成大廈對出，見到1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮女子，趁交通燈轉為綠燈時，走到斑馬線路中心停下，擺出多個健身「POSE」展示完美體態，讓蹲在馬路中心的攝影師拍攝。

現場為西區西邊街啟成大廈對出，1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮女子，趁交通燈轉為綠燈時，走到斑馬線路中心停下，擺出多個健身「POSE」展示完美體態。（IG影片截圖）

現場為西區西邊街啟成大廈對出，1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮女子，趁交通燈轉為綠燈時，走到斑馬線路中心停下，擺出多個健身「POSE」展示完美體態。（IG影片截圖）

現場為西區西邊街啟成大廈對出，1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮女子，趁交通燈轉為綠燈時，走到斑馬線路中心停下，擺出多個健身「POSE」展示完美體態。（IG影片截圖）

現場為西區西邊街啟成大廈對出，1名穿三點式泳衣及高踭鞋的長髮女子，趁交通燈轉為綠燈時，走到斑馬線路中心停下，擺出多個健身「POSE」展示完美體態。（IG影片截圖）

雖然當時有途人從身邊經過，更有途人取出手機拍攝，但女子相當「專業」未有受到影響，專心擺「POSE」拍照。直至交通燈「閃燈」，女子才轉身走回行人路。

網民爭議：離譜 VS 無阻人無問題

網民看過影片議論紛紛，有人批評女子在路中心穿比堅尼拍照行為離譜，「喺唔適合嘅地方，做埋唔適合嘅嘢」、「世風日下」、「有咩交通意外多得佢唔少」。

但也有不少網民認為無問題，「其實只要唔阻街，不是大問題，佢又唔係裸禮」、「應該都係做緊啲藝術拍攝，又無阻住人和交通，算啦」、「碎料，以前西貢萬宜行山見過1隊人有2個十零碎鬼妹着3點式行山」、「香港人思想真落後」。

「女主角」現身揭驚人身份：人生初體驗

影片在網絡廣泛流傳後，「女主角」於其Treads及IG（Instagram）發布當日拍攝相片，展示自己正臉「真身」，留言「人生初體驗」。從其IG簡介看到，她是「健身女教練」，活躍於旺角及觀塘，惟由於場地限制，只收女學生。

「女主角」於其Treads及IG發布當日拍攝相片，展示自己正臉「真身」，留言「人生初體驗」。（y.go.gym／Threads）

「女主角」於其Treads及IG發布當日拍攝相片，展示自己正臉「真身」，留言「人生初體驗」。（y.go.gym／IG）

大批網民留言「力撐」，「原來係妳，支持！加油」、「師姐唔好理其他人點講，做自己想做嘅嘢就得」、「體態真係好完美！」。