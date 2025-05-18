港鐵後生仔向職員跪地相片瘋傳！網民：逃票求饒？真相原來是這樣

在港鐵站內向職員跪地，所謂何事？本港網絡瘋傳相片，指港鐵旺角站內有男子被多名港鐵職員包圍，低頭跪在地上，手放後頸，似有重大事件發生。



相片引起網民驚訝，紛紛猜測男子向職員跪地原因，「偷拍？冇買車票？逃票？」、「應該好大鑊……如果唔係唔使行咁重禮」；也有網民笑言「在地鐵站求婚咋，搵地鐵職員做證」。而港鐵回覆《香港01》時，解釋事件真相，原來藏暖心舉動。



在港鐵站內有需要可向職員求助。（資料圖片）

這張「男子向港鐵職員跪地」相片5月17日（星期六）起於本港Facebook、Threads群組流傳，上載者留言「旺角站，乜事？」。

港鐵白衣男向職員跪地

相片見到，港鐵旺角站內有1名穿白色上衣、黑色短褲、平頭裝男子低頭雙膝跪在地上，左手放在頸部近後頸位置，四周站了至少4名職員，其中1人正使用對講機，另外3人則站着「看管」未見有特別動作。當時車站人來人往，但沒有人停下查看。

港鐵旺角站內有1名穿白色上衣男子低頭雙膝跪在地上，左手放在頸部近後頸位置，四周站了至少4名職員。（網上圖片）

港鐵旺角站內有1名穿白色上衣男子低頭雙膝跪在地上，左手放在頸部近後頸位置，四周站了至少4名職員。（網上圖片）

網民猜原因：逃票斷正求饒？

網民看過照片震驚，紛紛猜測男子向職員跪地原因，「偷拍？冇買車票？逃票」、「肯定衰埋啲老土嘢先跪地求饒」、「男兒膝下有黃金，點解要跪？」、「好似長官式訓示」、「應該好X大獲……如果唔係唔使行咁重禮」。

也有網民笑言，「在地鐵站求婚咋，搵地鐵職員做證」、「我啱啱俾隻蚊咬左條頸一啖，而家對腳冇晒力」、「應該這位兄弟跟他的孩子失散左！他在肯求他們幫忙尋找他的孩子」。

網民紛紛猜測男子向職員跪地原因。（網上圖片）

港鐵揭真相藏暖心舉動

港鐵向《香港01》表示，5月17日中午12時許，1名男乘客在旺角站大堂暈倒，其他乘客見狀通知職員求助，職員立即前往協助。港鐵指，該乘客好快甦醒過來，表示自己感到頸部痛楚，身體不適而暈倒，職員其後召喚救護車並一直陪同，等候期間，該乘客曾因身體不適而跪在地上手按住頸部患處，其後經救護車送往醫院。