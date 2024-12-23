湯圓｜3分鐘搞掂！台女分享微波爐煮湯圓法 網民實測勁讚超方便
撰文：聯合新聞網
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日前冬至，職業婦女忙碌之餘也不忘儀式感，想準備煮湯圓給全家吃。一名台灣女網友分享「微波爐煮湯圓法」，不只可以省時，吃起來也一樣美味。有內行人透露「我也是這樣偷懶耶，但我用的是花生仁湯，前幾天用八寶粥來搭大湯圓也不錯，都不用再另外加糖，很方便」。
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原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」發文，分享微波爐煮湯圓法，她說剛好逛超市時發現紅豆湯和花生湯特價，順手購入大小湯圓，決定嘗試這種快速又方便的做法。僅需將紅豆湯放入微波爐加熱，隨後加入湯圓再加熱一次，短短幾分鐘就完成了傳統紅豆湯圓，湯圓不僅沒破，也煮得熟透，輕鬆滿足了冬至的儀式需求。原PO表示：
「簡單到想讓小朋友也一起試試，一起度過溫馨的冬至。」
其他人留言：
「冬天我最愛喝紅豆湯當甜點，這樣想吃點熱的，真的就超方便」、「泰山花生湯+1，牛奶花生有個味道，覺得跟湯圓很不配」、「泰山的甜湯都給讚」、「剛好這週都好低溫，明天回家來跟小朋友實驗看看，泰山紅豆湯我想加布甸狗湯圓」、「感覺加點桂花釀會很香」、「好方便喔，上次天冷自己叫外賣還叫不到，這樣好像可以隨時解決想吃甜湯慾望」、「我家之前都是自己用Gas爐加熱，沒想到還有微波爐這招」。
也有網友實測留言：
「謝謝分享，剛剛試了好方便，分享一下我大概用了三分鐘到三分半」、「我紅豆湯微波一分半，再加湯圓加熱2分鐘，就成功了」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】