切洋蔥如何防止流眼淚？女網友稱找到1超簡單方法：實測100％不流
撰文：聯合新聞網
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你有切洋蔥不斷流眼淚的經驗嗎？一名女網友分享，自己終於找到切洋蔥不會嗆到流眼淚的方法，就是「戴隱形眼鏡」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，自己嘗試過市面上各種方法，終於找到切洋蔥不流眼淚的最佳辦法，就是戴上「隱形眼鏡」，可以完全杜絕眼淚流不停的狀況。
貼文一出後，多數網友都表示：
「可是我也戴隱眼，連切蔥都能淚流滿面」
「我戴隱眼一樣狂流淚」
「蛙鏡比隱形眼鏡防護力更佳」
「我都戴蛙鏡」
「有的洋蔥會，有的洋蔥不會，可能剛好這顆不會」
「我試過護目鏡，周圍都包起來的那種，還有隱形眼鏡不會流淚，切『大量』蔥跟洋蔥都有效」
此外，也有內行人分享切洋蔥不流眼淚的方法：
「平常放在雪櫃，要用再切就不會刺激眼睛了」
「我以為是泡冰水」
「可以泡水就不會流眼淚了」
「試過很多方法，我只有開抽油煙機才不會淚流滿面」
「在抽油煙機下方附近切會好一點」
「切的時候，根部不要切斷（最後再斷），就不太會流眼淚」
「最正確的方法是叫別人切，自己不用流眼淚」
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