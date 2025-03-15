漢堡包竟然不是垃圾食物「網民誤會了20年」實測結果顛覆大眾預期

近日，一名台灣網友在知名論壇Dcard上發文，以「誤會了漢堡20年」為題，分享了自己對漢堡的全新認知，引發熱烈討論。該網友表示，過去因受到母親灌輸「速食店不健康」的觀念影響，長期將漢堡視為垃圾食物，但最近看到一則新聞後，徹底改變了她的看法。



一名台灣網友在知名論壇Dcard上發文，以「誤會了漢堡20年」為題，分享了自己對漢堡的全新認知。（unsplash@amirali mirhashemian）

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根據美國美食網站Delish的報導，全美最健康漢堡Top 5已經出爐，其中有兩款漢堡在台灣也能吃到，分別是漢堡王（Burger King）的華堡（Whopper，又譯皇堡）以及麥當勞的巨無霸。該網友特別實測了漢堡王的華堡，發現其內含碳水化合物、蛋白質、蔬菜及油脂，且納含量偏低，並強調這款漢堡採用現做方式，不含人工色素、人工香料及人工防腐劑，完全顛覆了她對漢堡包的刻板印象。

此篇貼文迅速在網路上掀起熱議，許多網友紛紛留言表示認同。不少網友指出：

「畢竟主要是過量的醬料在不健康」

「漢堡王脆上最近就一直說他們是無人工色素、防腐劑、香料，完全顛覆我三觀」

「麥當勞請點巨無霸去醬，加菜，cp值高又健康」

「所以別再抱怨漢堡貴了，漢堡一個60（台幣、下同）左右便當120，還比較油」。



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另一部份網友則分享了自己的健康飲食技巧，例如選擇原型肉排替代加工肉餅、減少醬料使用等，認為這樣的漢堡不僅美味，還能成為一頓營養均衡的餐點。有網友更直言：

「比起炒飯、蔥油餅、水餃等傳統選擇，漢堡其實更健康。」



這篇貼文不僅讓許多人重新審視對漢堡包的刻板印象，也引發了對飲食健康的深思。或許，適量且聰明地選擇速食產品，也能兼顧美味與健康。未來，當孩子們吵著想吃漢堡時，這位網友表示，她也不再會輕易反對了。

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