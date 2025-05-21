港鐵長腿女食壽司遭公審：搞到有魚腥味！仙氣美貌成焦點風向逆轉

乘搭港鐵有多項規矩要遵守，惟有乘客於網上發布影片及相片，公審有港女於港鐵車廂內進食壽司，違反港鐵附例規定的「不准飲食」，批評「搞到車廂有魚腥味」。



帖文引來網民熱議，有人指責該港女不守規矩，「月台及車廂內嚴禁飲食」；不過有更多網民「錯重點」，關注港女美貌，反認為樓主公審做法不當，「真係靚女，有仙氣」、「靚女食咩都可以啦」、「食嚿飯團啫，無聊post」。



有乘客於網上發布影片及相片，公審有港女於港鐵車廂內進食壽司。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

港鐵車廂內不准飲食。有乘客於Facebook群組「車cam L（香港群組）」發布影片及相片，公審1名港女於港鐵車廂內進食壽司，「喺月台已經職員叫佢唔好食嘢，入到車廂仲大大食。搞到車廂有魚腥味，因為佢食壽司」。

港女港鐵車廂食壽司被公審

從相片及影片見到，該港女穿灰色長袖上衣，上半截大腿被隨身肩袋遮檔，故無法確定穿短裙還是熱褲，明顯露出一雙長腿，她站在港鐵車廂近門口位置，背靠着玻璃，邊吃飯團邊看手機，相當專心。

該港女邊吃飯團邊看手機，相當專心。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港女邊吃飯團邊看手機，相當專心。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該港女邊吃飯團邊看手機，相當專心。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民看過帖文議論紛紛，有人指摘該港女不守規矩，「月台及車廂內嚴禁飲食」、「好離譜」、「其實呢，行埋去講聲仲快囉」。

美貌成焦點風向逆轉

然而港女美貌曝光後，不少網民反認為樓主公審做法不當，「真係靚女，有仙氣」、「靚女食咩都可以啦」、「食嚿飯團啫，無聊post」、「影女就影女啦」、「拍人上網真係唔好」、「佢好低調靜靜地站在一角，小口食啲嘢啫，你就刻意影低這段短暫的過程，我勸你唔好多管閒事」、「港鐵範圍未經許可都不准拍攝囉」。

港女美貌曝光後，不少網民反認為樓主公審做法不當。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

港鐵車廂進食、未按規定拍攝可罰款

根據《港鐵附例》第27(b)，不准在已付車費區域內進食或企圖進食任何食物或飲用或企圖飲用任何飲品，不論是酒精類或非酒精類飲品，違者最高罰款2,000元。另根據第28H(e)，不得在未獲港鐵公司書面同意並受依照港鐵公司所施加的條款及條件規限情況下，使用任何錄音或錄影或拍攝器材以進行訪問或拍錄或製作影片或錄像，違者最高罰款5,000元。