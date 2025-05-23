富商服食偉哥馬上風猝死！小三秒提訴訟爭產　正宮怒追索賠風流帳

許多男士如果「力不從心」，都會選擇服食壯陽藥以「重振雄風」。台灣高雄1名富商和小三「愛愛」前，服食俗稱「偉哥」的威而鋼藥物，豈料在下半身赤裸情況下，當場馬上風猝死。小三事後火速提出訴訟，希望為富商所生的小孩爭取遺產，此時正宮才發現丈夫已偷腥約8年，甚至有2名私生子女，於是怒告小三索償200萬新台幣（約51萬港元）。案件經一審後，正宮獲賠50萬新台幣（約12.7萬港元），但正宮覺得金額太少，於是作出上訴，獲再賠償多20萬新台幣（約5.1萬港元），總共70萬新台幣（約17.8萬港元），全案確定。



陳姓富商和張姓小三「愛愛」前，服食俗稱「偉哥」的威而鋼藥物，豈料在下半身赤裸情況下，當場馬上風猝死。（示意圖/gettyimages）

男死者服「偉哥」馬上風猝死 下半身赤裸

台媒於今年5月報道，該名正宮表示，和陳姓丈夫於1991年結婚，婚後育有2子，2022年11月26日，陳妻接到醫院通知，指出丈夫因心肌梗塞而猝死，陳妻認屍時見到丈夫下半身赤裸，其背包內有多顆威而鋼藥物，經了解後，得知丈夫行房期間馬上風猝死。

小三提訴訟 為私生子女爭產

2023年3月，張姓女子提出確認親子關係存在訴訟，承認由2014年起就和陳男交往，而且生下2名私生子女，陳男於2017年起每晚都會前往張女住所，直到凌晨才離開。陳妻收到起訴書和親子鑑定報告後，確認到張女侵害其配偶權，於是求償200萬新台幣（約51萬港元）。

陳妻收到起訴書和親子鑑定報告後，確認到張女侵害其配偶權，於是求償200萬新台幣（約51萬港元），最終獲賠70萬新台幣（約17.8萬港元）。（示意圖/gettyimages）

正宮一審獲判50萬新台幣

案件在高雄地院進行一審，張女承認知道陳男已婚，但仍然選擇和他交往，但認為陳妻求償金額過高。法官認為，張女和陳男交往，而且生下2名子女，侵害陳妻配偶權時間長達大約8年，嚴重破壞陳妻婚姻，考慮到陳妻是公司負責人、張女從事網路銷售等雙方個人背景，判處張女賠償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

上訴後總共獲賠70萬新台幣

陳妻不滿金額太少，於是作出上訴，案件在高雄高分院審理，法官認為張女應該賠償陳妻70萬新台幣（約17.8萬港元）比較恰當，全案確定。

（綜合）