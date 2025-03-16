患三高七旬男運動猝死│出事前1周打流感疫苗不適　打羽毛球暈倒亡

馬來西亞發生男子運動猝死事件。1名患有「三高」、但熱愛運動包括每天慢跑至少7公里的七旬男子，為了出國自駕遊，所以接種流感疫苗一度感到不適，經過充分休息後自覺回復正常，之後如常相約友人打羽毛球，其間突然暈倒。事發時附近剛巧有醫生，立即替男子進行搶救和使用自動體外心臟除顫器（AED），但男子最終送院不治，暈倒搶救過程被場內閉路電視拍下。



趙男（右二）準備發球時出事。（網上影片截圖）

趙男站在羽毛球場內，但突然站立不穩，繼而向後跌倒。（網上影片截圖）

近年患「三高」 每日保持做運動習慣

據了解，71歲趙姓男死者人稱「阿洲」（Ah Chew），與妻子育有2子1女，一家人30多年前搬到柔佛定居，方便趙男前往新加坡從事買賣電單車工作。趙男約3年前退休，便與妻子搬回亞羅士打，子女則繼續留在柔佛打拼。

死者女兒趙小姐事後接受當地媒體訪問時指出，父親生前外向，而且熱愛運動，曾經參加登山活動、馬拉松比賽以及越野車運動，近年患有高血壓、糖尿病和高膽固醇，但一直定期覆診和按時服藥，健康狀況尚算良好。父親逢周一和周五都會相約球友到羽毛球館打球，每天都會堅持慢跑至少7公里，「最近還被選入（跑步）A組隊伍，他對此感到很自豪」，非常享受退休生活。

其他人走近了解。（網上影片截圖）

其他人走近了解。（網上影片截圖）

接種流感疫苗曾感不適 出事前表現正常

趙小姐指父親一直都想自駕遊，原本計劃今年5月和朋友前往中國，展開40多天的自駕遊，事發前一星期因，他因籌備旅程而接種流感疫苗，接種當天曾經感到輕微不適和疲倦，休養1周後自覺身體沒有大礙，所以事發時約友人打羽毛球。

2父女近乎每天都會進行視訊保持聯絡，事發3月7日下午，父親出門打球前仍然精神奕奕，在視訊中與外孫開心互動，甚至興奮展示自己的羽毛球拍，完全沒有不適跡象，豈料突然猝死，父女陰陽相隔，亦難圓出國自駕遊的夢想。

鄰場1名醫生（黃衣）正在打波，見狀隨即停止，走近趙男施以心肺復甦。（網上影片截圖）

醫生立即搶救和使用自動體外心臟除顫器（AED），但趙男最終送院不治。（網上圖片）

影片拍下出事一刻 獲醫生施救終不治

據悉，當日下午3時許，趙男前往吉玻劉關張趙古城會羽球館，和3名友人進行雙打比賽，當時進入第2局，趙男走向球網前取起羽毛球，準備發球時突然暈倒。片中見到，當時趙男站在場內，但突然站立不穩，繼而向後跌倒，其他人見狀大驚，紛紛走近了解，鄰場1名醫生正在打波，見狀即走近趙男施以心肺復甦。

網上流傳其他相關照片，可見在場人士使用自動體外心臟除顫器（AED），希望挽回趙男性命，但趙男當時沒有反應，最終送院不治。

事發後，家人相信趙男突然心臟病發離世，決定不會進行解剖，由於趙男朋友眾多，所以在亞羅士打設靈2天，之後將靈柩送返柔佛新山進行火化安葬。

（綜合）