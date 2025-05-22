丈夫幫報稅10年！人妻擬自學暗繳稅送驚喜　驚揭他隱瞞一事感心寒

香港近日踏入報稅季節，一想到要完成一連串報稅手續，不少人都大感煩惱。台灣1名人妻在網上發文，表示過往由父親公司協助報稅，婚後則丈夫一力承擔，「感謝老公攬下這個工作跟稅金的繳納」，10年後人妻決定學習自行報稅交錢，打算「偷偷付掉稅金給老公一個驚喜」，詎料驚揭夫妻一直有退稅優惠，每年獲退回4,000至1萬新台幣（約1,000至2,500港元），人妻表示自己「扣繳額大約是老公的10倍，扣完再加上一些免稅額，跟我固定捐款的可扣除金額」，即丈夫暗中私吞所有退稅款項，令她「突然覺得有點心涼（即心寒）」。



不過，許多網民認為「才那一點錢，有需要這樣嗎？」，建議樓主不要計較；但亦有人相反意見，認為重點是夫妻之間不應有金錢隱瞞，「我是覺得應該不是金額的問題，不管金額多少，都可以告知一下有退稅」，亦有人勸說樓主要與丈夫好好溝通，「希望2人私下和好喔，我看過太多這種案例，還跑去找公務員吵為什麼退到其中1個人的帳戶，都不跟另一方通知的」。



樓主今年決定學習自行報稅及交錢，卻發現原來夫妻一直有退稅優惠，但丈夫暗中私吞所有退稅款項，令她「突然覺得有點心涼（即心寒）」。（示意圖/gettyimages）

丈夫主動負責報稅繳稅

樓主在「Dcard討論區」表示，踏入社會工作，情況一直都很穩定，婚前已經置業，當時「貪方便」，一直由父親公司幫手處理財務，所以自己從來沒有報稅。樓主結婚後，由於她「收入跟存款高老公很多」，所以婚後負擔較多，包括向夫家支付家用，丈夫10年來主動負責報稅，樓主沒有了解清楚，估計扣除撫養之後，每年繳交1,000至2,000新台幣（約250至500港元）。

驚揭丈夫私吞所有退稅款項

樓主一直「很感謝老公攬下這個工作跟稅金的繳納」，今年「決定偷偷學着自己報稅，替老公省下稅金支出」，此時才驚悉自己的扣繳額大約是丈夫10倍，「扣完再加上一些免稅額跟我固定捐款的可扣除金額」，每年大約退稅4,000至1萬新台幣（約1,000至2,500港元），「而10年來這筆錢老公都直接轉到他自己銀行帳戶」，樓主「想到自己還好意想偷偷付掉稅金，給老公一個驚喜，突然覺得有點心涼（即心寒）」。

樓主思前想後，自覺已經釋懷。（示意圖/gettyimages）

網民︰支持收取手續費

大量網民留言指「要繳稅就老公的，要退稅就自己的」、「這種微不足道的小錢都在計較」、「自己不願意主動處理報稅問題，知道是退稅後然後還覺得另一半賺到」、「手續費，我覺得你老公合情合理」，亦有人認為「覺得還是要講，不告而取為之偷」、「支持要回來啦，被佔便宜的部分就是虧」。

樓主︰自己已經釋懷

樓主補充指，其實一直獲丈夫好好對待，「10萬多（新台幣）嗎? 確實不多」，但感覺自己白白感動10年，但不需要和丈夫「攤牌」，自己已經釋懷，「決定晚上買杯他喜歡的珍奶回去吧」，相信已經成功化解危機。

（Dcard討論區）