文化差異！內地同事傳兩符號　港打工仔斥無禮　驚揭誤會這意思！

每個地方都有不同文化和用語，一不小心就會引起誤會。有打工仔於網上發文分享與內地的文化差異，指出每次詢問內地同事一些事情，請求回覆時，內地同事都會傳「= =」符號，令他覺得很沒禮貌，因為以香港人角度，「= =」是代表無奈的表情符號，但原來內地人並不是這樣理解！



有打工仔指出，每次詢問內地同事一些事情，請求回覆時，內地同事都會傳「= =」符號，令他覺得很沒禮貌。（《流星》劇照）

該打工仔於Threads發文表示，「初初拍大陸同事做嘢，覺得佢哋好無禮貌」，每次詢問事情要求回覆，內地同事都會傳「= =」符號，他心想「做乜X無奈我哋」，後來才發現內地人用法意思是「等等」，恍然大悟的他無奈道「真係XLS職場文化」。

內地同事傳「= =」符號 港人誤會無禮貌

不少香港網民均表示第一次知道這用法，大呼「長知識」、「我而家先知原來係等等，我以為佢真係無禮貌」、「我都以為係無奈」、「我公司WhatsApp都係用呢個表示等等，我第一次見到嘅時候，個情況係打錯咗嘢，跟住要改，個同事= =我，我以為佢好唔耐煩我」，有人則說「我都覺得好討厭，打文字唔得咩，成日打埋呢啲符號」。

打工仔說，內地同事經常傳「= =」符號，他心想「做乜X無奈我哋」，後來才發現內地人用法意思是「等等」。（《童時愛上你》劇照）

網民分享更多內地用語：「1」解已閱

有網民分享更多內地用語，「仲有，佢哋講『嗯嗯』等於『OK』咁解，我之前見到成班人喺group度嗯嗯嗯嗯，以為佢哋便秘」、「最尾嗰粒字一定係『哈』，親你等等哈」、「仲有1=已閱」。