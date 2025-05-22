銅鑼灣拐杖婆婆遭的士拒載！港女：約10秒後有客上車　網民估係咁

到底是真拒載還是接了單？有港女日前於銅鑼灣利園商場外目擊有的士司機拒載1名拄着拐杖的銀髮婆婆，婆婆大聲指罵，卻不敵司機，不夠10秒後，就有位中年男子截足先登上車，的士隨即駛走。



有網民批評，的士司機經常拒載，「DCX不嬲都係㗎啦，見到阿婆見到阿公見到輪椅都唔接」。不過也有網民猜測，司機已一早接單「冚旗」，「會唔會有一種可能，係接order呢？」、「有啲阿婆明明見到冚咗旗都夾硬上，好似前世冇上過的士」。



有港女日前於銅鑼灣利園商場外目擊有的士司機拒載1名拄着拐杖的銀髮婆婆。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

該港女於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文公審1名的士司機，她突然聽到樓下有婆婆大聲喝罵，故望出窗外觀看及拍照，目擊有的士停在馬路邊，「阿婆大聲指住佢（的士司機）嚟鬧，唔夠10秒後上咗個中年男人開車」。港女聽到站在婆婆身旁的女子說，「佢唔車你都冇辦法㗎」，故猜測事件起因是的士司機拒載。

港女目擊的士拒載婆婆 網民估：冚咗旗？

有網民指出，的士司機拒載行為屢見不鮮，「其實呢啲情況唔難見」、「見過有兩老上車，司機話唔識路拒絕接載」、「試過好多次同老人家想搭的士，佢老X嗰啲X街扮睇唔到」。有網民就表示時代廣場有的士站，婆婆可前往該處乘搭的士，「後面時代廣場就有的士站，點解唔走去嗰度坐？」。