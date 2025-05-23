男子召小姐愛愛！傳播妹留下「觀戰」稱遭性侵　他喊冤枉結果這樣

台中1名男子聘請1名傳播小姐（俗稱「傳播妹」）做伴遊長達17小時，其間男子找來另1名小姐提供性服務，傳播妹自願留下「觀戰」，男子曾詢問她是否想加入做「多人運動」，但傳播妹拒絕。男子事後向傳播妹付3.6萬新台幣（約9,000港元）報酬，卻遭對方控告性侵。



案件經一審時，法官裁定證據不足，宣判被告無罪，但控方不服提出上訴，法官認為原告口供反覆，缺乏補充證據，於是駁回上訴，案件維持原判。



被告找來另1名小姐提供性服務，原告則在一旁觀戰。（示意圖/gettyimages）

原告聲稱工作範圍不包括性交易

台媒於今年5月報道，案件在台中地院進行一審，原告擔任傳播小姐，過往曾經服務過男被告，她聲稱其工作內容是陪同客人唱歌、飲酒和聊天，1小時收費大約2,000新台幣（約500港元），「親吻看意願，但不包括性交易」，而性交易最少是4至5小時，收費3萬至4萬新台幣以上（約7,500至1萬港元）。

傳播妹指控被告性侵

2023年10月7日凌晨3時41分，男被告透過經紀公司要求原告前往旅館陪伴，繼而一起出遊，下午一度換房，被告另叫1名可以提供性服務的小姐上門。由於男被由於不滿該名小姐，所以支付小費要求對方離開，而原告人當時疲累入睡，遭被告性侵得逞，她痛醒求救，甚至與對方動武，最終晚上9時45分逃離旅館。

原告人於收到當天17小時3.6萬新台幣（約9,000港元）費用，她回家梳洗後通知經紀公司遭性侵，案發2天後前往醫院驗傷和提告。

原告指控遭被告性侵。（示意圖/gettyimages）

被告另召小姐上門性交 原告在旁觀戰

男被告否認犯罪，表示傳播妹原本就有提供親嘴、抱抱等肢體接觸的服務，他承認曾叫過另1名小姐上門提供性服務，而當時原告不願意離開，他詢問「是要3P嗎？」，但原告人回答「我留在旁邊吃瓜不好嗎？」，於是讓她在旁「觀戰」。

原告被告無發生關係 事後正常互傳訊息

性交易結束後，原告和被告有親密接觸，讓他誤認原告願意進行性交易，但她最終拒絕，所以被告放棄，當晚7時要求原告離開，但她拖到晚上9時許才離開，被告認為原告是想收多錢，最終目送她乘搭的士離開。被指指原告離開時表現輕鬆，沒有向櫃檯職員求助，他隨即開車回家，雙方事後互傳訊息，表現正常。

原告聲稱案發2天後前往醫院驗傷和提告，案件經過2次審理，法官沒有接納其口供，判被告無罪。（示意圖/gettyimages）

案件一審 法官提出質疑判無罪

法官認為，原告在協助警方調查和在庭上作供時，內容有多處矛盾，例如她最初表示「驚醒時被告正在進行（性侵）」，之後改口稱「懷疑是被性侵」，而且多次使用「推測」、「應該是」等字眼，無法明確交代到案發經過。

加上案發當日她沒有即時報案，雖然在其胸圍和內褲上發現帶有被告DNA的精斑，但無法證明到是否強迫進行性行為，未能排除精液可能來自非性交行為，例如自慰或其他人協助清潔後才遺留，所以判處被告無罪。

控方上訴 法官維持原判

控方不服，因而提出上訴，案件在高等法院台中分院則進行二審，法官翻查醫療報告，發現原告全身沒有明顯外傷，和原告聲稱雙方曾經拉扯的說法不太一致，加上原告案發後沒有即時責備被告，反而和對方正常傳訊，未能提供足夠證據支持性侵指控，法官亦認為一審時已考慮到所有證據，沒有不當之處，於是駁回上訴。

（綜合）