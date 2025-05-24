人妻帶情趣用品出遊　過安檢被檢查超社死　霸氣老公1句化解尷尬

過安檢社死現場！有人妻於網上發文分享外遊過安檢的尷尬事件，她早前將1盒情趣用品放進手提行李，過安檢時X光機突然發出聲響，安檢人員要求打開行李檢查，她想起盒中有個情趣頸箍，立馬和老公血壓飆升，沒料到老公下秒竟展現男人大丈夫的氣概，霸氣地向安檢人員解釋了1句，令人妻「心心眼」，感動大呼「我老公勁man！」、「呢啲老公喺邊度搵？」。



有人妻早前帶了盒情趣用品出外旅行，卻在機場過安檢時被要求檢查，場面十分尷尬。（《下輩子我再好好過》劇照）

該人妻於Threads發文分享事件，直言「人生第一次同老公咁尷尬，真係紅都面埋吖」。她表示，早前與老公一起精心策劃了5日4夜旅行，出外旅遊放鬆一下心情，預訂了酒店，「難得嘅機會就一定重燃火花」，故買了盒愛情急救箱套裝，「細細盒勁方便，本身以為萬無一失冇人知啦」。

人妻帶情趣用品旅遊 安檢機發聲響

人妻將該盒情趣用品放進手提行李中，怎料在機場過安檢時，X光機突然發出聲響，「有一下我都未醒起係咩， 直到諗起盒入面情趣頸箍」，但當時安檢人員已要求打開行李檢查，不能拒絕。

人妻早前將1盒情趣用品放進手提行李，過安檢時X光機突然發出聲響，安檢人員要求打開行李檢查。（資料圖片）

老公：係我同太太新買嘅SM套裝

人妻指出，「我同老公血壓飆升到極點」，而後方有很多人排隊，雖然並非違禁品，「但係真係成個人僵咗」，沒料到下秒發生令人妻大為感動一幕，「我老公勁man！諗都冇諗直接解釋：『係我同太太新買嘅SM套裝…』，呢啲老公喺邊度搵？」。

老公霸氣解釋「係我同太太新買嘅SM套裝…」，令人妻十分感動。（《歡迎來到王之國》劇照）

網民讚人妻老公：有擔當+浪漫

有網民留言表示，「想像下個場面，我都戥你尷尬」、「你hand carry愛情急救套裝？」、「喺屋企用咪好地地？咁你帶咗去過一次安檢，返嚟又過一次安檢？」、「唔直接解釋，等陣離開唔到」。

也有網民讚人妻老公有擔當和場面浪漫，「你老公好波」、「好sweet喎，呢啲都係老咗諗起都會會心微笑嘅甜蜜記憶」，又笑說「可能安檢條友都想加入」、「都幾重口味，呢個情節可以拍電影」、「老公加多句：主要係我戴嘅！」。

有網民祝福人妻和老公，「祝你哋繼續尋找讓自己同對方都開心舒服嘅關係」。（《幕後玩家》劇照）

目擊者：唔係好睇到係啲咩

有網民聲稱當時在場目擊事件，「我當日排喺後面，其實唔係好睇到係啲咩，其他人以為係條狗帶」，亦有人安慰說「其實覺得無咩大不了，除非同行嘅有堆姨媽姑姐之類嘅熟人一齊去」。

有網民就祝福人妻與老公婚姻美滿幸福，「能夠同老公重燃愛火同激情，相信你哋嘅溝通好足夠同埋互相信任對方，祝你哋繼續尋找讓自己同對方都開心舒服嘅關係」。