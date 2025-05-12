深夜駕車遇「爆車胎」！神秘工現身幫換胎　女子後接1電話極驚恐

馬來西亞有女子日前分享詭異經歷！該女子稱當時因有長輩病重，所以深夜駕車從吉隆坡返回家鄉，途中卻不幸遇「爆車胎」，遂致電車險公司求助。不久後一名自稱是修車廠的技工，前來幫忙換胎，只見對方熟練為她更換後備胎，道謝過後便繼續路程，最終於凌晨順利到家。



惟她之後接到1個電話，讓她渾身發抖。事關有拖車司機致電她詢問其位置，又指他們只提供拖車服務，並未安排技工和聯絡修車廠，又憶起神秘技工衣衫襤褸，後背甚至還有血迹，說話時一直低着頭，至今仍無從得知對方身份，所以甚是驚恐。



馬來西亞有女子深夜駕車返鄉時不幸遇「爆車胎」，並分享途中所遇詭異經歷。（示意圖／gettyimages）

女子深夜駕車返鄉下 不幸遇「爆車胎」

綜合馬來西亞媒體等報道，事發於某日晚上10時30分，當地有女子娜蒂拉（Nadira）接到家人來電，指有長輩病重，她於是緊急從吉隆坡駕車，返回位於瓜拉庇勞縣（Kuala Pilah）的老家。駕駛途中車子突然劇烈搖晃，她停下並下車查看，發現原來是「爆車胎」。

深夜駕駛時車子突然劇烈搖晃，女子停下查看發現「爆車胎」。（示意圖／gettyimages）

聯絡車險公司求助 獲自稱修車廠技工幫忙換胎

娜蒂拉於是聯絡車險公司求助，再返回車上等待。相隔約20分鐘後，一名40多歲的華裔男子駕車，停泊至她座駕面前，自稱是修車廠的技工，因接到車險公司電話，所以前來幫忙。她當時見男子手提技工包，動作熟練地為其更換左前方的後備胎，她道謝過後便繼續原有路程，於凌晨時份順利到家。

1名自稱是修車廠的技工，動作熟練為其更換後備胎。（示意圖／gettyimages）

後接拖車司機來電 聞1句話極驚恐

但令她心寒的是，她剛踏入家門便接到拖車司機致電，詢問：「小姐，我已經到你說的地點，可是沒看到你的車，你在哪裏？」，她對此感到疑惑，指剛才已獲華裔男幫忙，但對方聞言卻表示他們只提供拖車服務，並未安排技工和聯絡修車廠，猜測華裔男是剛好路過並伸出援手；但娜蒂拉卻清楚記得，華裔男聲稱是接獲車險公司聯絡，才前來提供協助。

神秘換胎男身份存疑 無從知曉

掛斷電話後，娜蒂拉憶述該華裔技工身影時不禁渾身發抖，指對方衣衫襤褸，到處都是破洞，後背甚至還有血跡，而他說話時一直低着頭，根本未能看到他正面，至今仍不知幫她換胎的華裔男到底是誰，所以甚是驚恐。

（綜合）