粉嶺街市伯伯跌倒　管理員被指拒扶：跟程序，唔好郁佢　做法惹議

見到陌生人跌倒，應不應該把對方扶起？有港男在網上指控，在粉嶺1個街市見到1名伯伯向前跌倒，現場有2名管理員上前了解，卻沒有扶起伯伯。港男聲稱，當其他人想幫手時，管理員直言「唔好，要跟程序做，唔好郁佢」，繼而報警求助。港男見狀從後熊抱扶起老翁，「然後大聲叫佢哋攞啲櫈嚟，畀個伯伯坐喺度再報警處理」，批評管理員任由伯伯躺地，「少少急救常識都唔識，學識未呀？程序？」。



港男上載的影片看到，伯伯極力想雙手撐地起身，但屢次都不成功，管理員勸喻「唔好啦，同你報警啦伯伯，我同你叫白車啦」，其間沒有扶起對方，其後港男上載伯伯登上救護車的照片。



大量網民留言指「如果有啲急救常識嘅，正常你見到伯伯跌嘅姿勢係向前跌趴咗喺地，首先可以排除咗佢頸椎或脊椎會有受傷先，跟住就可以叫人攞張櫈嚟扶佢起身坐低，並唔係唔可以掂佢」、「佢講程序又唔幫手真係相當自私」。亦有人懷疑可能管理員不懂得急救知識，並非故意表現冷漠，「可能佢係講緊急救程序，唔識，驚亂郁加重傷勢」、「不知者不罪，最重要伯伯無事」。



警方回覆指，本周二（20日）下午4時50分接獲報案指，1名年約70歲男子在粉嶺1間街市頭暈，列作「有人患病」。



伯伯向前跌倒。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

伯伯嘗試自行起身，但不成功。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

樓主指管理員阻止其他人扶起伯伯

樓主在facebook群組「皇后山乜都友」發帖，指路過粉嶺1個街市時見到伯伯向前跌倒，2名管理員上前了解，但沒有扶起伯伯，即使其他人見狀想幫手，管理員表示「唔好，要跟程序做，唔好喐佢，同佢報警」。樓主不忿對方做法，從後熊抱扶起伯伯，然後大聲要求管理員取櫈讓伯伯坐下，狠批「唔係由佢喺地下，望住佢」，質疑管理員不懂得急救常識，只會盲目跟隨程序。

伯伯嘗試自行起身，但不成功。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

管理員在旁詢問「起唔起到？」。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

管理員︰同你叫白車啦

樓主同時上載影片，沒有拍攝到他幫人經過和管理員阻止其他人幫手的情況，片中可見，伯伯嘗試雙手撐地起身，但未能成功，管理員在旁詢問「起唔起到（身）？」，同時勸喻「唔好啦，同你報警啦伯伯，我同你叫白車啦」，其間沒有扶起對方，而樓主亦有上載伯伯登上救護車的照片。

管理員勸喻「唔好啦，同你報警啦伯伯，我同你叫白車啦」，其間沒有扶起伯伯。（facebook群組「皇后山乜都友」影片截圖）

網民︰唔係頸椎脊椎受傷 應該立即扶起

帖文引來許多網民留言，指出「街市環境唔理想，除咗所有頸椎或脊椎受損之外，更加要立刻扶返起伯伯，如果佢跌倒係躺平姿勢，咁就有機會頸椎或脊椎受傷，喺呢個情形之下就真係唔好郁佢」、「伯伯已經想起身，但都唔扶，2個男人都冇力扶起伯伯咩？黐X線？」。

伯伯登上救護車。（facebook群組「皇后山乜都友」圖片）

網民懷疑管理員不懂得急救知識︰不知者不罪

有網民質疑影片沒有拍到樓主文字描述部份，質疑管理員口中的「程序」是指急救程序而已，可能是他們不懂得急救知識，並非故意自私，「未必每個人都識急救，真係驚亂郁佢，會令到傷勢惡化」、「管理員都話會叫白車，同埋喺隔離睇住，唔係真係衰到咁」。

（facebook群組「皇后山乜都友」）