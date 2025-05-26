疑夫出軌想揪出小三！女社工用公務系統　偷查6人資料遭檢舉慘了

公務員擁有比一般人更大權力，但絕不能公器私用！台灣嘉義1名政府女社工懷疑丈夫出軌，竟然利用職務之便，查閱丈夫和疑似外遇對象相關者共6人的個人資料，歷時逾2年，事後由於遭人檢舉，所以決定前往自首。法官經審理後，判處人妻入獄8個月。



人妻社工懷疑丈夫有婚外情，竟然利用職務之便，查閱丈夫和疑似外遇對象相關者共6人的個人資料。（示意圖/gettyimages）

女被告擔任社工 屬公務員

台媒於今年5月報道，案件在嘉義地院進行審理，女被告原本是嘉義市政府社會處聘用的社工，負責地方自治團體公共事務，具有公務員身份。

偷查6人個人資料 遭舉報後自首

由2022年5月至2024年11月期間，女被告懷疑丈夫有婚外情，所以利用公務員身份，透過公務系統取得丈夫、親屬以及疑似外遇對象共6人的個人資料，包括婚姻狀況和戶籍地址，由於有人檢舉其行為，社會處進行內部調查證實事件，女社工在主管陪同下，前往嘉義地署自首，願意接受相關懲罰。

女被告透過公務系統取得丈夫、親屬以及疑似外遇對象共6人的個人資料。（示意圖/gettyimages）

法官判處入獄8個月

法官認為女被告利用職務之便，先後查詢6人的個人資料，明顯觸犯法例，但考慮到被告已經認罪，最終判處《個人資料保護法》第41條「非公務機關非法蒐集個人資料」共6項罪名成立，應執行8個月有期徒刑，全案可以上訴。

（綜合）